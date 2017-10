Panorama

"Akt des Terrors" in New York: Mann tötet bei Amokfahrt acht Menschen

In Manhattan rast ein Pickup in eine Menschengruppe und tötet dabei mehrere von ihnen. Der Täter wird angeschossen und festgenommen. Er soll ruhig gewirkt haben, wie ein Augenzeuge berichtet. New Yorks Bürgermeister spricht von einem "feigen Akt des Terrors".

Im New Yorker Stadtteil Manhattan hat ein Autofahrer zahlreiche Menschen auf einem Radweg angefahren und getötet. Bürgermeister Bill de Blasio sprach von einem "feigen Akt des Terrors". Der Polizei zufolge war ein Pickup am frühen Nachmittag (Ortszeit) mit hoher Geschwindigkeit über einen Radweg gefahren und hatte zahlreiche Menschen erfasst. Dabei starben den Angaben zufolge acht Personen, rund ein Dutzend weitere wurden verletzt.

Der Tatverdächtige wurde den Behörden zufolge anschließend von einem Beamten in den Bauch geschossen und befindet sich in Polizei-Gewahrsam. Bei ihm handelt es sich den Angaben zufolge um einen 29-Jährigen, der eine Paintball-Waffe und eine Luftpistole bei sich gehabt habe. Nähere Angaben zur Identität wollten die Behörden nicht machen. US-TV-Sender berichteten, der Mann habe "Allahu Akbar" (arabisch für "Gott ist groß") gerufen.

Eine Polizeisprecher sagte dazu lediglich, die Äußerungen des Mannes stünden "im Einklang mit einem Terror-Anschlag". De Blasio zufolge gab es keine Hinweise darauf, dass es sich um eine breiter angelegte Tat handelte. Das Weiße Haus erklärte, Präsident Donald Trump sei über die Vorgänge informiert.

Augenzeuge: Der Mann habe ruhig gewirkt

Der Polizei zufolge war den Tatverdächtige mit einem weißen Pickup nahe des Hudson mit hoher Geschwindigkeit über einen Radweg gefahren und erfasste zahlreiche Menschen. TV-Bilder zeigten mehrere beschädigte Fahrräder. Der Polizei zufolge stieß das Fahrzeug letztlich mit einem Schulbus zusammen. Dabei wurden zwei Kinder und zwei Erwachsene verletzt. Anschließend sei der Tatverdächtige aus dem Wagen gestiegen und habe Waffen gezeigt.

Daraufhin sei auf ihn geschossen worden. Ein Zeuge sagte dem Sender ABC Channel 7, ein weißer Pickup-Truck sei mit hoher Geschwindigkeit über den Radweg gefahren und habe mehrere Personen erfasst. Einige Körper hätten anschließend auf dem Boden gelegen. Er habe dann neun oder zehn Schüsse gehört, wisse aber nicht, woher sie gekommen seien.

Ein anderer Zeuge sagte, er habe gesehen, wie die Polizei einen großen Mann mit lockigen Haaren festgenommen habe. Der Mann habe ruhig gewirkt und es nicht auf einen Kampf angekommen lassen.

Quelle: n-tv.de