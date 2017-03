Panorama

Gewaltverbrechen in Kiel: Mann tötet seine Frau vor Schule

Nahe einer Kieler Kita und einer Schule kommt es zu einer grauenhaften Szene. Eine Frau wird mit einem Messer niedergestochen und stirbt wenig später. Opfer und Täter sollen ein Paar gewesen sein.

Mitten auf der Straße ist eine 34-Jahre alte Frau am Mittwoch in Kiel getötet worden. Die Polizei nahm als Tatverdächtigen ihren 40 Jahre alten Ehemann fest, der am Tatort im Stadtteil Neumühlen-Dietrichsdorf auf die Beamten wartete. Die Gewalttat ereignete sich in direkter Nähe einer Schule und einer Kindertagesstätte. Die Frau starb nach Polizeiangaben noch am Tatort. Nach dpa-Informationen war ein Messer die Tatwaffe.

"Die Beamten der Kieler Mordkommission gehen zum jetzigen Zeitpunkt von einem Beziehungsstreit zwischen getrennt lebenden Eheleuten aus, der die tödliche Attacke (...) ausgelöst hat", teilte die Polizei mit. Der Kieler Oberstaatsanwalt Axel Bieler sagte, am Donnerstag sei mit der Entscheidung zu rechnen, ob Untersuchungshaft angeordnet werde.

Nach Informationen des Radiosenders R.SH soll das getrennte Paar drei Kinder im Alter von 5 bis 16 Jahren haben. Trauernde am Tatort sagten der Deutschen Presse-Agentur, es habe Streit um den Verbleib der Kinder gegeben.

Der Mann soll der Frau am Morgen mit einem Messer schwere Schnittverletzungen zugefügt haben. Die Polizei bestätigte lediglich, dass die Frau am Tatort, nur wenige Meter von der Gemeinschaftsschule und der gegenüberliegenden Kita entfernt, verblutete. Nach Polizeiangaben gibt es Zeugen des Geschehens. In der Gemeinschaftsschule lief der Unterricht am Mittwoch weiter. Die Schule selbst teilte auf ihrer Homepage mit, dass weder Schüler noch Mitarbeiter von der Gewalttat betroffen seien.

Quelle: n-tv.de