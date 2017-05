Panorama

Frontalzusammenstoß in Hamburg: Mann verursacht mit Taxi tödlichen Unfall

In den frühen Morgenstunden rast ein Mann mit einem Taxi durch die Hamburger Innenstadt. Offenbar hat er das Fahrzeug gestohlen. Während die Polizei das viel zu schnelle Taxi schon verfolgt, kommt es zu einem tragischen Zusammenstoß mit einem anderen Taxi.

Beim Zusammenstoß zweier Taxis in Hamburg ist ein Fahrgast ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wurden bei dem Unfall am frühen Morgen schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Unfallverursacher das Taxi zuvor vermutlich gestohlen. Er stieß dann später frontal mit einem anderen, entgegenkommenden Taxi zusammen, in dem neben dem Fahrer zwei Fahrgäste saßen. Einer von ihnen kam bei dem Unfall ums Leben.

Kurz nach vier Uhr morgens hatte ein Polizeibeamter, der privat unterwegs war, ein Taxi bemerkt, dessen Fahrer "sehr unsicher und ohne Beleuchtung" fuhr. Der Beamte verständigte umgehend über den Notruf seine Kollegen. Die Polizeibeamten versuchten dann, dem Fahrzeug zu folgen.

Währenddessen fuhr der Fahrer des Taxis mit stark überhöhter Geschwindigkeit weiter in Richtung Innenstadt. Wenig später stieß er mit einem entgegenkommenden Großraumtaxi zusammen. Dessen drei Insassen wurden in dem Wagen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Ein Fahrgast starb noch an der Unfallstelle, der Fahrer und der andere Fahrgast wurden schwer verletzt. Auch der Unfallverursacher wurde verletzt. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht geklärt. Der Ballindamm, wo sich der Unfall ereignete, wurde in beide Richtungen gesperrt. Autofahrer müssten sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen, teilte die Polizei mit.

Quelle: n-tv.de