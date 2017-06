Panorama

Bahn stellt Verkehr ein: Mann vom Baum erschlagen - Gewitter ziehen über Nordosten

Die angekündigten Unwetter haben den Norden Deutschlands erreicht. In der Region kommt der Bahnverkehr teils zum Erliegen. Nun zieht die Front Richtung Berlin.

Explosive Mischung am Himmel: Ein heftiger Sturm bis hin zu einem Tornado hat in Norddeutschland mindestens einen Menschen getötet. Der 50-Jährige wurde in der Nähe des niedersächsischen Uelzen in einem Auto von einem herabstürzenden Baum erschlagen. Unweit des Unglücksortes wurde zudem eine Radfahrerin ebenfalls von einem umstürzenden Baum getroffen - und schwer verletzt.

Der Sturm brachte im Nordosten Orkanböen, heftigen Starkregen und Hagel mit sich. Der Zugverkehr in Norddeutschland ist weitgehend zum Erliegen gekommen. Im Städtedreieck Berlin-Hamburg-Hannover fahre kein Zug mehr, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. In Hamburg beobachtete der Deutsche Wetterdienst einen kleinen Tornado. In Berlin blieben an den Airports zeitwiese einige Maschinen am Boden. In Magdeburg gab es nach Angaben der städtischen Werke eine Reihe von Stromausfällen.

ICE-Strecken lahmgelegt

Vier ICE-Strecken sind gesperrt, teilte die Bahn mit. An den Strecken Hamburg-Hannover und Hamburg-Bremen seien Bäume umgestürzt. Sie lägen im Gleis und hätten an einigen Stellen auch die Oberleitung beschädigt. Auf den Strecken Hamburg-Berlin und Hannover-Berlin sei der Zugverkehr nur vorsorglich eingestellt worden und werde wiederaufgenommen, sobald die Wetterlage es zulasse. Die Strecke Hannover-Bremen sei befahrbar.

Auch der Regionalverkehr liegt vielerorts still. Beispielsweise ist in Niedersachsen die Strecke zwischen Hamburg-Neugraben und Stade noch bis in den Abend gesperrt, weil dort ein Oberleitungsmast umgeknickt war. Das regionale Bahnunternehmen Metronom teilte mit, durch Unwetter und umgestürzte Bäume seien Strecken kaum oder nur mit großen Einschränkungen zu befahren. Betroffen seien die Linien von Uelzen, Bremen und Cuxhaven nach Hamburg. In Hamburg warnten Polizei und Feuerwehr vor dem Unwetter mit Blitz und Donner, Hagel und starkem Regen.

Das Unwetter führte auch zu Behinderungen auf den Autobahnen in Niedersachsen. Auf der A7 zwischen Hamburg und Hannover warnte die Verkehrsmanagementzentrale vor Gefahr durch umgestürzte Bäume. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Evendorf und Bispingen. Ein umgestürzter Baum bremste auch den Verkehr auf der A1 zwischen Hamburg und Bremen aus. Zwischen Rade und Hollenstedt fiel ein Baum auf den Standstreifen.

"Sturmmäßig kommt wohl was Größeres"

"Erste kräftige Gewitter, die aus dem Riesengewitter über der Nordsee 'entstanden' sind, zeigen uns bereits jetzt, welch großes Unwetterpotenzial diese Lage hat", sagt n-tv Meteorologe Björn Alexander.

Bemerkenswert ist für Experten vor allem, dass sich die heftigen Gewitter bereits gebildet haben, obwohl die Temperaturunterschiede im Norden gar nicht groß sind, wie Alexander weiter sagte. So werden südlich von Hamburg 24 Grad Celsius und nördlich der Hansestadt 16 Grad gemessen. Allerdings ist es bereits sehr stürmisch: In Hamburg wurden Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 106 Kilometer pro Stunde (km/h) gemessen. In Uelzen wehte es mit 107 km/h. "Sturmmäßig müssen wir uns auf was Größeres einstellen", sagt Alexander weiter. Hinzu kommen in der Stadt kräftige Regenfälle.

Laut DWD haben Meteorologen der Luftfahrtberatung den typischen "Luftschlauch" um 11.37 Uhr etwa zehn Kilometer vom Flughafen entfernt gesichtet. Der DWD-Tornado-Beauftragte Andreas Friedrich sagte, es habe sich allerdings um einen schwachen und nur kurzlebigen Tornado von wenigen Minuten gehandelt.

Sturmschäden mit großen Verwüstungen registrierte die Feuerwehr im Kreis Harburg südlich von Hamburg. Verletzte habe es nach ersten Erkenntnissen nicht gegeben, sagte Feuerwehrsprecher Matthias Köhlbrandt. Jedoch seien Dächer abgedeckt und Bäume umgeknickt worden.

"Nur der Vorgeschmack"

In Scheeßel wurden Besucher des Musik-Festivals Hurrican um die Mittagszeit aufgefordert in ihre Autos zurückzukehren. grund war ein heftiger Platzregen. Zugleich baten die Organisatoren auf eine Anreise am Donnerstag möglichst zu verzichten. Im niedersächsischen Fliegenberg kamen mehrere Schafe ums Leben. Die Tiere hatten sich unter einen Baum geflüchtet. Der aber stürzte beim Unwetter um und erschlug sie. "Die Spuren sprechen ein deutliches Bild hier. Das war ein Tornado-Ereignis", sagte der Feuerwehrmann

Diese Gewitter, die sich an der Vordergrenze der Heißluft bilden, werden weiter Richtung Berlin ziehen. "Das wäre aber nur ein erster Vorgeschmack. Der große Knall kommt hier wahrscheinlich erst abends." In der Hauptstadt zog es sich am frühen Nachmittag zu - Wind und Regen zogen auf. Auf den Flughäfen in Berlin-Tegel und Schönefeld wurde der Flugverkehr vorübergehend eingeschränkt. Inzwischen läuft der Flugbetrieb den Airports zufolge wieder regulär. In Brandenburg meldete die Polizei umgestürzte Bäume.

Und dabei wird es nicht bleiben: Inzwischen haben sich auch die ersten kleinen Zellen über den Bergen (Bergisches, Eifel, Saarland) gebildet.

Derweil ist es in der Mitte und im Süden Deutschlands noch sehr warm. Spitzenreiter waren Köln und Koblenz, wo am Mittag jeweils 37 Grad gemessen wurden. In Köln und Neuss war es mit jeweils 36 Grad nur unwesentlich milder. Bitburg und Offenburg meldeten 35 Grad.

In Frankreich registrierten Wetterexperten am Vortag den heißeste Juni-Tag seit Weltkriegsende 1945. Für die Berechnung sammelte Metéo-France Daten aus 30 Mess-Stationen. Die mittlere Tagestemperatur von im Schnitt 26,4 Grad sei höher gewesen als der bisherige Spitzenwert von 26,1 Grad vom 28. Juni 2005. Besonders heiß war es in dem Ort Toussus-le-Noble im westlichen Pariser Umland mit 37,5 Grad. In Le Mans im Westen des Landes wurden 37,4 Grad erreicht. Im Badeort Le Touquet am Ärmelkanal, wo Staatspräsident Emmanuel Macron mit seiner Familie wohnt, kletterte das Thermometer auf 34,6 Grad.

Quelle: n-tv.de