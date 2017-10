Panorama

Für erblindende Ehefrau: Mann wird aus Liebe Make-up-Profi

Zusammen alt zu werden, bedeutet oft, einander mehr zu helfen. Ein besonders anrührendes Beispiel kommt jetzt aus Schottland - und sorgt für zahlreiche Reaktionen.

Auf den ersten Blick ist das Foto, das ein Brite aus einer Parfümerie twittert, nichts Besonderes. Ein älterer Mann steht lächelnd hinter einer ebenfalls nicht mehr ganz jungen Frau. Die weißhaarige Frau trägt einen roten Blazer und eine hübsche Perlenkette und ist dezent geschminkt.

Doch zu dem Bild schrieb Scott Summers aus dem schottischen Glasgow, Menschen wie dieses Paar seien der Grund, warum er seinen Job so liebe. Jean und Brian seien treue Kunden. "Brian kam heute für eine weitere Make-up-Lektion, damit er seine Frau schminken kann, die langsam erblindet."

Summers zeigte sich gerührt von dem wundervollen Paar, "das sein Leben voll auslebt". So eine Beziehung wünsche er sich auch. Brians bisherige Unterweisungen scheinen jedenfalls bereits Früchte zu tragen, denn die Foundation, das Rouge und der Lippenstift von Jean sind perfekt.

Der Tweet bekam in wenigen Tagen mehr als 70.0000 Retweets und mehr als 220.000 Likes. Viele Twitterer zeigten sich gerührt von der liebevollen Beziehung des Paares. Einige bezweifelten allerdings, dass sie jemandem so vertrauen könnten, dass sie sich von ihm schminken lassen. Vor allem dann nicht, wenn sie das Ergebnis am Ende nicht beurteilen können. Andere behaupteten, ihre Männer würden das Gleiche für sie tun.

Quelle: n-tv.de