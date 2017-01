Panorama

Steuerzoff mit der Behörde: Mann zahlt mit Schubkarren voller Münzen

Ein US-Amerikaner kann einfach nicht herausfinden, welche Behörde ihm ein paar einfache Fragen zu seinen Steuern beantworten muss. Also verklagt er sie zunächst und zahlt die dann anfallende Steuer auf ziemlich anstrengende Weise.

Nick Stafford aus dem US-Bundesstaat Virginia hat einen etwas ungewöhnlichen Weg gewählt, um seine Umsatzsteuer auf zwei Autos zu bezahlen. Die Zahlung der 2987,45 US-Dollar sollte ein symbolischer und öffentlichkeitswirksamer Akt werden.

Das kam so: Stafford hatte nach dem Kauf der Autos Probleme, die entsprechenden Behörden telefonisch zu erreichen, um Antworten auf Nachfragen zu bekommen. Telefonische Auskünfte auf die Frage, wen er kontaktieren müsse, um mehrere Autos zu registrieren, wurden ihm verweigert. Stafford war unsicher, an wen er sich wenden musste, weil er Häuser an mehreren Orten besitzt.

Also führte er mehrere Prozesse, bis die entsprechenden Nummern herausgegeben wurden. Die Nummern gab er dann auf seiner Firmenwebseite bekannt, um auch anderen Bürgern die Möglichkeit zur direkten Nachfrage zu geben. Um seinem Protest weiteren Nachdruck zu verleihen, entschloss er sich dann zu der ungewöhnlichen Zahlungsmethode. Die fast 3000 US-Dollar brachte Stafford in Pennymünzen mit fünf Schubkarren zum zuständigen Department of Motor Vehicles.

Die Schubkarren kosteten ihn nach eigenen Angaben weitere 400 US-Dollar. Außerdem musste er elf Mitarbeiter für jeweils vier Stunden bezahlen. In dieser Zeit öffneten sie die Geldrollen, in denen die Bank die Münzen angeliefert hatte. Insgesamt habe ihn die Aktion etwa 1000 US-Dollar gekostet, so der Unternehmer.

Das Department of Motor Vehicles musste die Münzzahlung akzeptieren, weil ein US-Gesetz von 1965 besagt, dass Münzen "gesetzliches Zahlungsmittel für alle Schulden, öffentlichen Gebühren, Steuern und Abgaben" sind. Die automatischen Zählmaschinen der Behörde waren damit jedoch ziemlich überfordert. Es dauerte sieben Stunden, bis die letzte Münze schließlich von Hand gezählt war. Stafford sagte danach zu seiner Aktion: "Es sollte keine Rolle spielen, ob man 300 US-Dollar oder wie ich 300.000 US-Dollar im Jahr Einkommenssteuern zahlt, weil eine freie Demokratie mit staatlicher Transparenz beginnt."

Quelle: n-tv.de