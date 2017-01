Panorama

Aus Wut über Schneeball : Mann zerrt Jungen ins Auto und fährt davon

Drei Jungs liefern sich eine Schneeballschlacht. Ein Ball trifft - wohl aus Versehen - ein vorbeifahrendes Auto. So weit so alltäglich im Winter in Deutschland. Doch dieser Fall endet mit der Festnahme des Autofahrers wegen mutmaßlicher Freiheitsberaubung.

Aus Ärger über einen Schneeball, der die Windschutzscheibe traf, soll ein Mann in Baden-Württemberg einen 13-Jährigen in seinen Transporter gezerrt und dort geschlagen haben. Der Junge hatte sich mit zwei Freunden im Ludwigsburger Ortsteil Oßweil am Donnerstagnachmittag eine Schneeballschlacht geliefert, wie die Polizei berichtete. Es gebe Zeugen für den Vorfall.

Nach Angaben der Ermittler traf ein Ball einen vorbeifahrenden Transporter. Der 32-jährige Fahrer hielt in einer Hofeinfahrt an, kam auf die Kinder zu und packte sich einen der Jungen. Er zerrte ihn zu seinem Transporter und stieß ihn hinein, dann fuhr er los.

"Mit dem Jungen auf dem Beifahrersitz fuhr er in Richtung Industriegebiet", erklärte die Polizei. Dort habe das Kind fliehen und bei Anwohnern Hilfe suchen können. Die Polizei machte schließlich das Fahrzeug ausfindig und nahm den Verdächtigen zunächst fest.

Nach Abschluss polizeilicher Maßnahmen kam er wieder auf freien Fuß. Die Polizei ermittelt nun gegen den 32-Jährigen wegen des Verdachts auf Freiheitsberaubung und Körperverletzung.

Quelle: n-tv.de