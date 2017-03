Panorama

Gefährlicher und brutaler Täter: Marcel H. gesteht beide Morde

Marcel H. legt während seiner Befragung ein umfassendes Mordgeständnis ab. Demnach tötete er den neun Jahre alte Jaden mit 52 Messerstichen und den 22-jährigen Wohnungsinhaber mit 68 Messerstichen.

Der mutmaßlichen Kindermörder von Herne hat aus Mordlust und heimtückisch gehandelt. Das sagte der zuständige Staatsanwalt Danyal Maibaum in Dortmund. Marcel H. legte bei seiner Vernehmung ein umfassendes Geständnis ab. Demnach tötete er den neunjährigen Jaden mit 52 Messerstichen. Bei dem zweiten Toten handelt es sich um einen 22-Jährigen. Er sei mit 68 Messerstichen und durch Gewalteinwirkung am Hals getötet worden, sagte Maibaum.

Wie Dortmunds Polizeipräsident Gregor Lange mitteilt, handelt es sich bei dem Täter um einen "in vielerlei Hinsicht ungewöhnlichen, gefährlichen und brutalen Täter". In den Vernehmungen verhalte sich H. "eiskalt" und diktiere den Kollegen". Der 19-Jährige sei emotionslos.

Sein zweites Opfer kannte H. den Angaben zufolge aus der Schule und durch gemeinsame Computerspiele. H. habe bei dem jungen Mann nach dem Mord an dem Kind unter einem Vorwand Unterschlupf gesucht. Am nächsten Vormittag habe der 22-Jährige aber Marcel H. damit konfrontiert, dass er wegen Mordes gesucht werde. Er habe deshalb angekündigt, zur Polizei zu gehen. Daraufhin habe H. den Mann getötet.

Bei seiner Vernehmung gab H. den Ermittlern zufolge weiter an, dass er sich ursprünglich selbst das Leben nehmen wollte. Erst als dies zweimal scheiterte, habe er sich entschlossen, einen Mord zu begehen, um ins Gefängnis zu kommen.

Der Tatverdächtige behaupte, nur in der Wohnung des Opfers Bilder des Opfers gefertigt zu haben. Wer Bilder, die der Tatverdächtige gemacht habe, ins Internet eingestellt habe, sei bisher noch nicht klar. H.selbst behaupte, er sei es nicht gewesen, sagte der Leiter der Mordkommission Bochum. Die Ermittler seien jedoch nicht sicher, wie glaubwürdig das sei. Weitere frühere Tötungsdelikte schließt die Polizei derzeit aus.

Ablehnung von der Bundeswehr

Der 19-Jährige hatte sich kurz vor der Bluttat erfolglos bei der Bundeswehr als Zeitsoldat beworben. H. sei im Februar abgelehnt worden. Er habe sich persönlich vorgestellt und sei als nicht geeignet eingestuft worden. Wie der Leiter der Mordkommission Bochum, Klaus-Peter Lipphaus mitteilte, war H. computer- und spielsüchtig.

Marcel H. war am Donnerstagabend nach drei Tagen auf der Flucht festgenommen worden. Er sitzt in Untersuchungshaft. Der 19-Jährige aus Herne wird verdächtigt, den Nachbarsjungen Jaden erstochen zu haben. Danach soll er Bilder von der Kinderleiche im Netz präsentiert haben. Der Neunjährige war am Montagabend tot im Keller des Verdächtigen gefunden worden. Bei seiner Festnahme drei Tage später in Herne gab Marcel H. den Ermittlern den Hinweis zu dem Feuer in einem nahegelegenen Haus. In der brennenden Wohnung fanden die Fahnder dann die Leiche eines jungen Mannes aus der Ruhrgebietsstadt.

Ob H. schuldfähig ist, ist unklar. Der Verdächtige erinnere sich aber sehr detailliert an die Taten, so Maibaum.

Quelle: n-tv.de