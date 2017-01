Panorama

Schöner Schein : Meerjungfrau schwimmt auf Plastikflaschen

Die Ozeane versinken im Plastikmüll. Ein junger Fotograf hält der Wegwerfgesellschaft den Spiegel vor Augen und lässt junge, schöne Nixen in einem Meer aus Plastik einen einsamen Tod sterben.

Jede Minute landet ein Müllwagen voller Plastik in den Ozeanen. Das macht pro Jahr acht Millionen Tonnen. Experten zufolge wird schon im Jahr 2050 mehr Plastikabfall in den Weltmeeren schwimmen als Fische. Dann könnte das, was der Künstler Benjamin von Wong fotografisch inszeniert hat, traurige Realität werden - nur ohne Meerjungfrau.

Flaschen, Tüten, Zahnbürsten - Plastik ist aus unserem Alltag kaum noch wegzudenken, doch viel zu viel davon landet irgendwann im Meer. Seevögel verenden qualvoll, Schildkröten halten Plastiktüten für Quallen und Fische verwechseln winzige Plastikteilchen mit Plankton. Im Nordpazifik treibt seit Jahrzehnten ein Müllstrudel, der mittlerweile so groß ist wie Zentraleuropa. Strände unbewohnter Inseln versinken geradezu im Müll. Auch deutsche Inseln leiden unter dem Müllproblem. Auf Mellum nahe Wilhelmshaven findet sich jede Menge angeschwemmter Abfall am Strand.

Das kann man selbst tun

Vermeiden

Sie Plastikverpackungen, Plastiktüten und Wegwerfartikel. Tun Sie den Müll dorthin, wo er hingehört.

Verzichten

Sie auf Zahnpasta und Kosmetika mit Mikroplastik-Kügelchen.

Informieren

Sie sich über Giftstoffe im Plastik und meiden Sie besonders Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) und PC (Polycarbonat).

Wong will mit seinem Projekt #MermaidsHatePlastic auf die Verschmutzung der Ozeane aufmerksam machen. "Alles, was ich von Umweltverschmutzung durch Kunststoffe wusste, kam mir langweilig vor. Und ich wollte einen Weg finden, um das Thema interessanter zu machen", schreibt der Künstler und entschloss sich zu einem außergewöhnlichen Projekt.

Gemeinsam mit zahlreichen freiwilligen Helfern und mit der Unterstützung von Freunden verwandelte er die Lagerhalle eines Teppichherstellers in ein Meer aus Plastik. Dafür lieh er sich 10.000 Plastikflaschen - das ist die Menge, die ein durchschnittlicher Amerikaner in 60 Jahren verwendet. Auf den Flaschen drapierte er Meerjungfrauen. Entstanden sind farbenprächtige Bilder von einer Nixe, die vom Wasserstrudel fortgerissen wird und am Ende erschöpft (oder tot) am Land strandet - hinter ihr das Plastikflaschenmeer.

Zeitgleich startete Wong unter dem Hashtag #MermaidsHatePlastic eine Petition gegen das Benutzen von Plastikflaschen. Seitdem gaben fast 12.000 Personen weltweit das Versprechen, ihren Verbrauch an Kunststoffen zu verringern. Falls nur ein Prozent davon seinen Verbrauch um zehn Prozent verringert, würde das 100.000 Plastikflaschen weniger im Meer bedeuten, rechnet der Künstler vor.

Quelle: n-tv.de