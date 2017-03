Panorama

Protest gegen Missbrauch: Mehrere Kinder sterben bei Heimbrand

In Guatemala soll ein Heim Kindern und Jugendlichen Schutz bieten, die von ihrer Familie misshandelt werden oder auf der Straße leben. Doch ihr Martyrium hat dort kein Ende. Anscheinend als sie sich wehren, kommt es zur tödlichen Katastrophe.

Bei einem Brand in einem überfüllten Heim für misshandelte Kinder in Guatemala sind am Mittwoch mindestens 20 Mädchen ums Leben gekommen. 24 Verletzte, darunter sechs in lebensbedrohlichem Zustand, wurden nach Krankenhausangaben behandelt. Die Brandursache war zunächst unklar. Medienberichten zufolge war in dem Heim in der Nacht eine Revolte gegen mutmaßlichen sexuellen Missbrauch durch das Personal sowie schlimme Lebensbedingungen ausgebrochen.

Mayra Veliz von der Staatsanwaltschaft teilte mit, die meisten Leichen seien vollständig verkohlt gewesen. Die bisherige Opferzahl sei nur eine vorläufige Bilanz, da das Heim noch nicht vollständig abgesucht worden sei. Die Verletzten wurden nach Feuerwehrangaben mit Verbrennungen ersten, zweiten und dritten Grades in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Das Feuer war in einem Heim in San José Pinula ausgebrochen, einer Ortschaft in der Nähe der Hauptstadt Guatemala-Stadt. Es war 2006 gebaut worden. In der vom staatlichen Wohlfahrtsdienst überwachten Einrichtung lebten den Angaben zufolge Minderjährige, die in ihren Familien misshandelt wurden oder auf der Straßen lebten.

Probleme seit Langem bekannt

Vorgesehen war das Heim demnach für 400 Kinder. Medienberichten zufolge sollen aber fast doppelt so viele dort gelebt haben. Kinder und Jugendliche hätten seit längerem gegen sexuellen Missbrauch durch das Personal protestiert, heißt es weiter. Dutzende Kinder seien aus diesem Grund vergangenes Jahr weggelaufen.

Unicef bezeichnete das Unglück in dem Heim als Tragödie. Die Kinder und Jugendlichen dort müssten geschützt werden, schrieb das Kinderhilfswerk auf Twitter.

Guatemalas Staatsanwältin für Kinderrechte, Hilda Morales, erklärte, sie werde die Schließung des Heims verlangen. Die Mitarbeiter, die ihre Pflichten vernachlässigt hätten, sollen strafrechtlich verfolgt werden.

Quelle: n-tv.de