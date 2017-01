Panorama

Weniger Eigentum, mehr Mietwohnungen: Migranten zahlen höhere Mieten

Viele Menschen mit Migrationshintergrund leben in Deutschland im Schnitt schlechter und teurer. Auch sind ihre Wohnungen oft kleiner - dies lässt sich statistisch aber ziemlich einfach erklären.

Menschen mit Migrationshintergrund zahlen in Deutschland höhere Mieten. Mit einer Bruttokaltmiete von 7,26 Euro pro Quadratmeter liegen ihre Kosten über den 6,69 Euro je Quadratmeter, die Bürger ohne Zuwanderungsgeschichte im Schnitt zahlen müssen. Dies berichtet das Statistische Bundesamt und beruft sich auf die Mikrozensus-Erhebung von vor drei Jahren.

Ein Grund für den Unterschied ist, dass Menschen mit Migrationshintergrund häufiger in Großstädten wohnten, wo die Mieten besonders hoch sind. Allerdings zahlten sie den Angaben des Bundesamts zufolge auch im innerstädtischen Vergleich mehr. "Der Wohnort kann den Unterschied also nur teilweise erklären", so die Statistiker.

Auch in anderen Punkten unterschied sich die Wohnsituation von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund deutlich: So lebten Bürger mit ausländischen Wurzeln zudem wesentlich seltener in eigenem Wohneigentum (34,5 Prozent gegenüber 54,8 Prozent bei Menschen ohne Migrationshintergrund). Mit 32,8 Quadratmeter hatten sie im Schnitt pro Person auch weniger Wohnfläche zur Verfügung als andere, bei denen sind es rund 47,7 Quadratmeter. Allerdings sind die Wohnungen meist nicht automatisch kleiner: Migranten leben oft mit mehreren Menschen zusammen, sodass sich runtergerechnet wieder weniger Wohnraum ergibt.

Quelle: n-tv.de