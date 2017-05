Panorama

Herzstillstand mit 73: Modedesignerin Laura Biagiotti ist tot

Die italienische Modeschöpferin Laura Biagiotti ist tot. Sie stirbt mit 73 Jahren in einem Krankenhaus in Rom, nachdem sie zuvor mit Herzstillstand in die Klinik gebracht worden ist. Seit den 1970er-Jahren gehörte sie zur Elite der Modewelt.

Die italienische Modeschöpferin Laura Biagiotti ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Das bestätigte ein Sprecher des römischen Modeunternehmens. Die gebürtige Römerin, die seit Jahrzehnten der von ihr gegründeten Weltmarke vorstand, hatte nach einem plötzlichen Herzstillstand zuletzt in einem Krankenhaus in Rom gelegen.

Laura Biagiotti ist in den 1970er-Jahren mit ihren betont femininen Kaschmirkollektionen international bekannt geworden. Das brachte ihr auch den Beinamen "Queen of Cashmere" ein. Biagiotti entwarf nicht nur Mode, sondern kreierte auch viele Parfüms. Die Römerin entwarf Kinder-, Teenager-, Jeans- und Sportmode. Weltruhm erlangte sie mit dem 1988 auf den Markt gekommenen Duft "Roma".

Vor der Mode hatte sie eine andere Leidenschaft: Sie studierte zunächst Archäologie und Literatur, brach das Studium in Rom allerdings nach drei Jahren ab. Ihre erste eigene Kollektion präsentierte sie 1972 in Florenz. Ihre Tochter Lavinia unterstützte sie seit den 1990er-Jahren an der Spitze des Modelabels.

Quelle: n-tv.de