Lasche Gesetze, großer Profit: Moderne Mafiosi schätzen Deutschland

Die Gefahr der Mafia ist auch hierzulande kaum zu unterschätzen. Dabei agieren die Kriminellen fast unsichtbar und erschließen sich fleißig neue Geschäftsfelder. Sie profitieren auch von laschen Gesetzen - das soll sich demnächst ändern.

Grausame Bilder gehen am 15. August 2007 aus Duisburg um die Welt. Leichen liegen auf dem Asphalt vor der Pizzeria "Da Bruno", die toten Körper hinter den Absperrbändern sind nur teilweise mit weißen Laken abgedeckt. Sie liegen in ihrem eigenen Blut. Sechs Italiener wurden auf offener Straße erschossen.

Auslöser war eine Fehde zwischen zwei Clans der gefürchteten 'Ndrangheta, eine der mächtigsten Mafia-Organisationen Europas. Die Morde zählen zu den schlimmsten Mafia-Taten in Deutschland. Ein solch blutiges Verbrechen hat sich seitdem nicht wiederholt. Doch die Mafiosi gehen hierzulande weiter ihren Geschäften nach.

"Es gibt keinen Grund zur Entwarnung", sagt Sandro Mattioli vom Verein "Mafia? Nein, Danke!". Zehn Jahre nach den Mafiamorden beschäftigen sich Politiker, Wissenschaftler und engagierte Bürger in Berlin mit dem Kampf gegen italienische Verbrecherclans. Es sei die erste Konferenz dieser Art, erklärt Veranstalter Mattioli - und sie sei bitter nötig.

"Die Mafia ist hier unsichtbar, aber beinah flächendeckend vertreten", warnt Mattioli. "Sie können in einem feinen Café in der Münchner Innenstadt sitzen und sind bei der Mafia zu Gast - Sie wissen es nicht. Sie können im Festzelt schunkeln und sind bei der Mafia zu Gast - Sie wissen es nicht."

Die Mafia hat neue Methoden

Rund 560 mutmaßliche Mitglieder italienischer Mafia-Organisationen zählt das Bundeskriminalamt. Moderne Mafiosi sind keine düsteren Gestalten in Nadelstreifenanzügen. Sie sind Manager, die in Immobilien und Restaurants investieren, um Geld zu waschen. "Heute verwendet die Mafia immer weniger Mord und Totschlag, immer weniger Gewalt und Verbrechen", sagt der italienische Innenminister Marco Minniti. "Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht mehr existiert."

Das Gegenteil sei eher der Fall, sie würden "Geländegewinne verbuchen". Minniti spricht von einer "epochalen Herausforderung". Die Clans verdienen Geld auch jenseits des Drogenhandels. Kriminelle Zellen in Nordeuropa infiltrierten ganze Wirtschaftszweige. Wer Drogen verkauft sei sehr sichtbar, wer Kapital investiert viel weniger, sagt David Ellero.

Er ist seit mehr als 20 Jahren Polizist, seit mehr als zehn Jahren bekämpft er die Mafia, zuerst in Neapel, nun bei Europol. Der Italiener leitet bei der europäischen Polizeibehörde die Abteilung Wirtschafts- und Eigentumsdelikte. Deutschland sei ein Zentrum der Mafiosi für Geldwäsche und Drogenhandel, sagt der 43-Jährige, ebenso wie die Niederlande und Belgien.

Kein Bewusstsein für die Gefahr

Die gute Infrastruktur ziehe die Verbrecherclans an, ebenso die brummende Wirtschaft. Sie nutzten Deutschland als Rückzugsraum. Die alltäglichen Beschwernisse bei seiner Arbeit beschreibt David Ellero als "Bestie mit drei Beinen" - das erste Bein stehe für die gesetzlichen Schlupflöcher in Europa. Bislang steht etwa in Deutschland die Zugehörigkeit zur Mafia nicht unter Strafe.

Das zweite Problem sei ein mangelndes Bewusstsein für die Gefahr der Mafia, das verbreitete Klischeedenken außerhalb Italiens. Und beim dritten Bein gehe es um die Ressourcenverteilung der Verbrechensbekämpfung in Zeiten etwa von Terrorismus. "Wenn wir eines der Beine abhacken, fällt die Bestie um", sagt Ellero. Doch die Bestie steht noch.

Die Bundesregierung will deshalb mit neuen Gesetzen härter gegen Verbrecherclans vorgehen. Dabei nehme man sich auch die härteren Anti-Mafia-Gesetze Italiens zum Vorbild, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Man will nun den Tatbestand der kriminellen Vereinigung neu fassen, damit auch allein die Mitgliedschaft bei der Mafia künftig unter Strafe steht.

Auch Vermögen aus Mafia-Besitz soll künftig einfacher abgeschöpft werden. Man müsse entschlossen und schnell gegen die internationalen Clans vorgehen, fordert der CDU-Politiker. Denn: "Sie zerstören Vertrauen, sie untergraben Strukturen, sie destabilisieren die staatliche Ordnung."

Quelle: n-tv.de