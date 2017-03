Panorama

Grusel-Fund im Wald : "Mordprozess ohne Leiche" vor Wende?

In Sachsen-Anhalt werden bei Waldarbeiten Überreste eines Mannes gefunden. Inzwischen gibt es Hinweise darauf, dass es sich bei der Leiche um eine Person handeln könnte, die im Zusammenhang mit einem laufenden Mordprozess steht.

In einem Wald in Burg (Sachsen-Anhalt) gefundene Leichenteile sind möglicherweise die menschlichen Überreste eines seit zwei Jahren vermissten Dolmetschers aus Chemnitz. Die Polizei in Magdeburg wollte einen entsprechenden Bericht der "Magdeburger Volksstimme" aber nicht bestätigen. Das Landgericht Leipzig habe sich der Sache angenommen. Hintergrund ist ein dort laufendes Verfahren, das seit August 2016 als "Prozess ohne Leiche" für Schlagzeilen sorgt.

Angeklagt sind eine 38-Jährige, ihre Tochter und deren 21 Jahre alter Freund wegen Mordes. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Trio vor, den Dolmetscher aus Chemnitz unter einem Vorwand nach Leipzig gelockt und in einer Wohnung getötet zu haben. Der seit 2015 vermisste Mann soll der Ex-Freund der 17-jährigen Tochter gewesen sein.

Der angeklagte neue Freund soll mit einer gefälschten Unterschrift 10.500 Euro vom Konto des Dolmetschers abgehoben haben. Die Ermittler gingen bisher davon aus, dass die Leiche des 30-Jährigen in einem Gewässer in Sachsen-Anhalt versenkt wurde. Laut Staatsanwaltschaft deuten eine ganze Reihe von Indizien auf die drei Angeklagten als Täter hin.

Ein Sprecher des Landgerichtes Leipzig sagte, bisher habe es 18 Verhandlungstage gegeben, 19 weitere seien bis Ende August angesetzt. Er könne noch keine Angaben machen, ob und wie sich der Leichenfund auf den Prozess auswirkt. Dieser könnte das Verfahren verkürzen - oder aber verlängern. Möglicherweise müsste es neu angesetzt werden. Man müsse die Ergebnisse aus dem Fund abwarten, so der Sprecher.

Quelle: n-tv.de