Löschfahrzeuge zerstört: Münchner Feuerwache geht in Flammen auf

Bei der Feuerwehr in München bricht am Morgen ein Brand aus. Kollegen von anderen Wehren eilen zu Hilfe. Doch sie können einen enormen Schaden am Gerätehaus nicht mehr verhindern - auch ein Teil der Ausrüstung der Feuerwehrleute ist dahin.

Ein Brand bei der freiwilligen Feuerwehr in München hat einen Millionenschaden verursacht. Das Feuer war am Morgen im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr im Stadtteil Freimann ausgebrochen. Das Gebäude und drei darin geparkte Löschfahrzeuge wurden stark beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Auch die dort gelagerte Schutzausrüstung für 45 Feuerwehrleute sei unbrauchbar, erklärten die Einsatzkräfte. Der Schaden werde die Millionengrenze überschreiten. Statiker müssten prüfen, ob das ausgebrannte Gerätehaus eventuell einsturzgefährdet sei, hieß es weiter.

Anwohner hatten den Brand bemerkt und den Notruf gewählt. 50 Einsatzkräfte von anderen Feuerwehren bekämpften das Feuer und löschten es binnen 30 Minuten. Über die Ursache ist noch nichts bekannt. Brandermittler der Polizei untersuchen dies nun.

Quelle: n-tv.de