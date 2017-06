Panorama

Modernes Elternbild: Mutter korrigiert sexistisches Arbeitsblatt

Dass Mütter auch ein Berufsleben haben, ist inzwischen eher die Regel als die Ausnahme. Gutgeheißen wird es trotzdem nicht unbedingt. Diese Erfahrung macht auch eine New Yorker Mutter und dreht den Spieß einfach um.

"Lisa war nicht glücklich. Ihre Mutter ging wieder arbeiten", so begann das Arbeitsblatt, dass die sechsjährige Hazel als Hausaufgabe machen sollte. Es ging darum, einige Wörter in den Lückentext einzusetzen. Kein Problem für Hazel.

Das Problem hatte ihre Mutter Lynne Polvino. Die 44-jährige Mutter zweier Kinder konnte nämlich kaum glauben, was sie da las: Ein Kind, das unglücklich über die Berufstätigkeit seiner Mutter ist. Ein Vater, der nicht in der Lage ist, ein leckeres Frühstück für seine Kinder zu machen und das Geschirr abzuwaschen. Die Lösung für alle Probleme ist am Ende, dass die Mutter früher das Büro verlässt.

Das kam Polvino doch reichlich verstaubt vor. Der US-Zeitung "Today" erzählte die New Yorkerin, ihr Schock sei schnell in Empörung umgeschlagen. Mit jedem Satz des Arbeitsblattes sei es schlimmer geworden. Während ihre Tochter bemüht war, die richtigen Wörter einzusetzen, habe sie sich gefragt, wie es sein könne, dass man Kindern immer noch erzählt, dass arbeitende Mütter ihre Familien unglücklich machen.

Nicht ob, sondern wie

Die Kinderbuchredakteurin bei einem Verlag in Manhattan dachte darüber nach, welche Botschaft kleinen Mädchen vermittelt wird, die davon träumen, Berufs- und Familienleben miteinander zu verbinden. Sie selbst und Ehemann Jesse teilen sich die Familienarbeit völlig selbstverständlich. Daraufhin beschloss Polvino, das Arbeitsblatt komplett umzuschreiben.

In ihrer Version ist Lisa glücklich, dass die Mutter wieder arbeiten geht. "Der Morgen war wunderbar", hieß es in ihrem Text. Lisa und ihre Mutter müssen pünktlich los, aber der Vater ist gerade in Elternzeit und kümmert sich um den kleineren Bruder und hat im Haushalt alles unter Kontrolle. Auch im weiteren Verlauf des Textes lebt Lisa in einer erstrebenswerten Welt mit gut bezahlten Lehrern und ohne geschlechtsspezifische Festlegungen auf bestimmte Spielzeuge oder Berufe.

Es sei wirklich stressig, eine "anspruchsvolle Karriere" und eine Familie unter einen Hut zu bekommen, so Polvino. "Aber ich liebe, was ich tue, und ich habe das viel länger gemacht, als ich bisher Mutter bin. Also stellte ich mir nie die Frage, ob ich es weiter tun würde, wenn ich Kinder hätte", so die berufstätige Mutter. Die Frage sei nur gewesen, wie. Dabei sei es nicht besonders hilfreich, wenn Frauen immer wieder mit einem veralteten Elternbild konfrontiert würden, in dem ihnen eingeredet werde, dass sie die einzigen seien, die Hausaufgaben beaufsichtigen und Essen kochen können. Das sieht inzwischen auch Hazels Lehrerin ein, die künftig bei der Auswahl der Arbeitsblätter etwas sensibler sein will.

Quelle: n-tv.de