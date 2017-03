Panorama

In schwarzen Säcken verpackt: Neues Massengrab in Mexiko entdeckt

Im mexikanischen Bundeststaat Veracruz werden erneut Leichen in einem Massengrab entdeckt. Die teilweise verwesten Leichname werden 95 Kilometer von einem anderen Massengrab gefunden. In Teilen Mexikos tobt ein Drogenkrieg.

In Mexiko ist erneut ein Massengrab entdeckt worden. Das Grab sei in Alvarado am Küstenstreifen am Golf von Mexiko freigelegt worden, verlautete aus der mexikanischen Armee. Darin hätten sich schätzungsweise zwölf Leichen befunden. Ein Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft, der nicht namentlich genannt werden wollte, sagte, die Leichen seien in schwarzen Säcken verpackt gewesen und hätten sich im Zustand der Verwesung befunden. Möglicherweise würden noch weitere Leichen gefunden.

Das nun entdeckte Massengrab ist 95 Kilometer von einer Reihe von Gräbern entfernt, die im August entdeckt worden waren. Die Staatsanwaltschaft in Veracruz hatte vergangene Woche mitgeteilt, dass darin mindestens 242 Leichen verscharrt worden seien. Eine Organisation von Müttern, die nach ihren vermissten Kindern suchten, hatte die Ermittlungen angestoßen.

Veracruz gehört zu den am stärksten von Gewalt und Kriminalität geplagten Staaten Mexikos. Dort herrscht ein blutiger Konflikt zwischen den Drogenkartellen Los Zetas und Jalisco Nueva Generación. Rivalisierende Banden liefern sich in Mexiko einen Krieg um die Vorherrschaft über den Drogenhandel. Seit 2006 wurden dabei mehr als 177.000 Menschen getötet, mehr als 28.000 gelten als vermisst.

Quelle: n-tv.de