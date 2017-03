Panorama

Tausende Flüge gestrichen: New York rüstet sich für Schneesturm "Stella"

Einer der schlimmsten Schneestürme der jüngeren Vergangenheit kündigt sich in den USA an. Der Wetterdienst warnt die Menschen, nur in Notfällen vor die Tür zu gehen. Tausende Flüge fallen aus.

An der US-Ostküste erwarten die Menschen einen schweren Schneesturm. Die Nationale Wetterbehörde sagte voraus, dass sich durch das Aufeinanderstoßen zweier Tiefdruckgebiete der Wintersturm "Stella" bilden werde. Tausende Flüge wurden gestrichen - und auch der geplante Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel bei US-Präsident Donald Trump wurde wegen des erwarteten Unwetters verschoben.

Von der Küste bis zu den Appalachen, einem Mittelgebirge weiter landeinwärts, sei mit Schnee und starkem Wind zu rechnen, erklärte der US-Wetterdienst. Durch den Wintereinbruch drohten Stromausfälle und Verkehrschaos.

Für New York gab das Wetteramt eine Blizzard-Warnung heraus. Während des Sturms sei es an der Ostküste gefährlich hinauszugehen. "Reisen Sie nur in Notfällen", erklärte die Wetterbehörde. "Wenn Sie reisen müssen, nehmen Sie für den Notfall eine zusätzliche Taschenlampe, Essen und Wasser in ihrem Fahrzeug mit." Nach Angaben des Flugbeobachtungsdienstes FlightAware wurden wegen des bevorstehenden Sturms 3600 Flüge gestrichen.

In New York bleiben die Schulen am Dienstag geschlossen. Bürgermeister Bill de Blasio warnte vor einem der schlimmsten Schneestürme in der jüngeren Vergangenheit. In der Millionenmetropole und im Umland wird mit einer bis zu 60 Zentimeter hohen Schneedecke gerechnet. Im Januar 2016 hatte der inoffiziell "Snowzilla" genannte Schneesturm "Jonas" den Osten der USA größtenteils lahmgelegt. Dutzende Menschen kamen ums Leben.

Quelle: n-tv.de