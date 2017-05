Panorama

Deutsche in Harlem misshandelt: New Yorker Polizei fasst Verdächtigen

Knapp eine Woche nach dem Überfall auf eine deutsche Touristin in New York fasst die Polizei einen Verdächtigen. Ein blutiger Händeabdruck bringt die Polizei dabei auf die richtige Spur. Der mutmaßliche Täter ist zudem kein Unbekannter.

Nach dem brutalen Überfall auf eine deutsche Touristin in New York hat die Polizei eine Woche nach dem Vorfall einen Verdächtigen festgenommen. Der 28-Jährige sei den Ermittlern schon vor seiner Festnahme am Donnerstag als Sexualstraftäter bekannt gewesen, teilte die Polizei mit. Erst im Januar sei er aus dem Gefängnis entlassen worden.

Die 31-jährige Frau war am frühen Freitagmorgen vor einer Woche im Stadtteil Harlem auf dem Weg von der U-Bahn in ihre Unterkunft überfallen worden. Nach Polizeiangaben schlug der Täter ihr mit geballter Faust wiederholt ins Gesicht, wobei sie Berichten zufolge mehrere Zähne verlor. Danach missbrauchte er die am Boden liegende Frau und floh mit ihrer Tasche. Die Urlauberin wurde in ein Krankenhaus gebracht, ihr Zustand wurde als stabil beschrieben.

Laut Polizei lebt der Mann nur wenige Blocks vom Tatort entfernt und war 2007 wegen eines ähnlichen Überfalls festgenommen worden. Damals hatte er eine Frau ausgeraubt, die er auch sexuell missbrauchte. Nach sieben Jahren Gefängnis kam er auf freien Fuß, verstieß vergangenen Sommer aber gegen seine Bewährungsauflagen und kam deshalb erneut für ein halbes Jahr hinter Gitter. Ende April soll er in derselben Gegend außerdem eine 35-Jährige ausgeraubt sowie einen Mann überfallen haben.

