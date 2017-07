Panorama

Sechsjähriger stirbt an Krebs: Niederlande trauern um Tijn

Es war die erfolgreichste Weihnachtsspendenaktion, die die Niederlande je erlebt haben. Tausende lackierten sich die Fingernägel und spendeten, so wie es sich der todkranke Tijn wünschte. Nun erliegt der Sechsjährige seiner Krankheit.

Er wird als der Junge mit den lackierten Fingernägeln in Erinnerung bleiben: Nun ist der sechsjährige Tijn van Kolsteren gestorben. Der niederländische Junge war durch seine Aktion weltbekannt geworden, sich für eine Spendenaktion die Fingernägel lackieren zu lassen. Hintergrund dafür war seine eigene Erkrankung an einem unheilbaren Hirntumor.

Unter dem Motto "Ganz Holland lackt" brachte Tijn die Niederländer dazu, sich Fingernägel zu lackieren. Damit sammelte er mehr als 2,5 Millionen Euro für kranke Kinder in Afrika. Tijns Ziel bei der Weihnachtsaktion eines DJs waren 100 Euro gewesen. Auch zahlreiche Politiker und Showstars hatten ihre Nägel lackiert und gespendet. Es war die erfolgreichste jemals durchgeführte Kampagne.

Noch in dieser Woche hatten prominente Niederländer die Nagellack-Aktion wieder aufleben lassen. Für die Behandlung von Hirntumoren bei Kindern wurde bislang eine Million Euro gesammelt.

Der Tod des Jungen am frühen Morgen wurde in allen großen niederländischen Zeitungen gemeldet, nachdem sein Vater bekanntgegeben hatte, dass Tijn den Kampf gegen den Tumor verloren hat. Tausende Niederländer bekundeten online ihr Beileid. Auch Ministerpräsident Mark Rutte nahm auf Twitter Abschied vom "lieben tapferen Tijn". "Die Niederlande können stolz sein auf einen Jungen wie ihn", schrieb Rutte.

Domien Verschuren vom Radiosender 3FM sagte in seiner Morgenshow über Tijn: "Mit der Nagellack-Aktion gab er Tausenden von Kindern eine Zukunft, während seine eigene Zukunft so unsicher war." Am kommenden Freitag wäre Tijn sieben Jahre alt geworden.

Quelle: n-tv.de