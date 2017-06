Panorama

Terror-Attacken in England: Noel Gallagher spendet Song-Einnahmen

Nach seiner Abwesenheit beim Benefizkonzert "One Love Manchester" wurde Sänger Noel Gallagher heftig kritisiert - von seinem eigenen Bruder und ehemaligen Oasis-Kollegen Liam. Wie es scheint, zu Unrecht. Denn Noel leistet im Stillen Hilfe.

"Don't Look Back in Anger" von Oasis ist in England zu der Hymne gegen den Terror geworden. Man solle nicht im Zorn zurückblicken. Und damit zumindest die Familien der Todesopfer in England wieder den Blick nach vorne richten können, kommt Unterstützung von Noel Gallagher. Seit dem Attentat werden alle Einnahmen durch den von ihm geschriebenen Song an die Hinterbliebenen gespendet, berichtet das britische Magazin "NME". Das solle auch weiter so bleiben.

Geld wird durch die Lizenzeinnahmen gesammelt. Heißt: Immer, wenn der Song gespielt wird, bekommt Noel Gallagher sogenannte Tantiemen. Das hat er aber nicht selbst in die Öffentlichkeit getragen, sondern ein Moderator des Senders Radio X machte das Handeln publik.

Dabei hagelte es nach dem Fernbleiben des Musikers beim Benefizkonzert "One Love Manchester" noch Kritik von seinem eigenen Bruder Liam. Er hätte "in ein verfluchtes Flugzeug steigen und seine Songs für die Kids spielen können", twitterte er. Liam selbst hatte auf dem Konzert drei Songs vorgetragen.

Quelle: n-tv.de