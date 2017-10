Panorama

Die Wetterwoche im Schnellcheck: Nur vorübergehend milder

Das ist schon mehr als ein leises Anklopfen, denn jetzt will es der Herbst wirklich wissen. Zwar kommt zur Wochenmitte auch mal wieder etwas mildere Luft zu uns. Das könnte aber nur ein kurzes Intermezzo sein. Bereits zum nächsten Wochenende dürfte es wieder kälter werden. Und da gibt es sogar einige Wettercomputer, die zum Ende der Woche, nämlich am Sonntag und am Montag danach, einen ersten frühwinterlichen Vorstoß auf dem Programm haben. Derweil rüstet man sich übrigens in Japan für Taifun "Lan". Der dreht sich momentan noch über dem Nordostpazifik, wird aber in der kommenden Nacht unserer Zeit auf die Millionenmetropole Tokio treffen. Dabei drohen schwere Orkanböen bis zu 135 km/h, Sturmfluten und sintflutartiger Regen. Wie sieht bei uns die neue Wetterwoche aus? Hier die Details.

Montag

Ein herbstlicher Tag, der auf den Schwarzwaldhöhen sowie im Allgäu oberhalb von 1000 Metern durchaus kleine weiße Überraschungen bringen kann. Und auch sonst verläuft der Tag mit mehr Wolken als Sonne, und zwischenzeitlich gibt es immer mal wieder Schauer, die im Nordwesten auch von Gewittern begleitet sein können. Zudem ist es windig mit stürmischen Böen auf den Bergen und an der Nordsee. Die Temperaturen erreichen in der kühlen Atlantikluft nicht mehr als 8 bis 15 Grad. Kurzum: Es ist richtig ungemütlich.

Dienstag

Für die meisten von uns bleibt das Wetter unverändert. Allerdings gibt es einen ersten kleinen Hoffnungsschimmer: Denn aus Süden macht sich ein neues Hoch auf den Weg und sorgt besonders in Baden-Württemberg und Bayern schon mal für mehrheitlich trockene Aussichten. Dazu Temperaturen zwischen 9 Grad am Erzgebirge und bis zu 16 Grad am Rhein.

Mittwoch und Donnerstag

Die Rückkehr des goldenen Oktobers. Zumindest im Süden und Südwesten abseits von lokalen Nebelfeldern. Und mit Sonne wird es auch wieder warm bei 20 bis 21 Grad. Weiter nordwärts schaut es hingegen eher mau in Sachen Oktobersonne aus. Dort bleibt es windig-kühl, oft grau und immer wieder ziehen Regengüsse durch.

Freitag

Das Hoch schwächelt, und somit werden die Wetter-Ungerechtigkeiten im Süd-Nord-Gefälle allmählich wieder kleiner. Zuvor wird es aber im Süden nochmals bis knapp 20 Grad warm, während es im übrigen Land oft nur 11 bis 16 Grad sein werden. Und dabei ist es verbreitet wechselhaft.

Wochenende

Die Zeitumstellung wird uns in der Nacht von Samstag auf Sonntag sicherlich mal wieder kurz aus der Bahn werfen - auch wenn das Zurückstellen der Uhren um eine Stunde ja inzwischen meist automatisch passiert. Es ist dann also wieder Winterzeit. Und auch wettertechnisch könnte - wie eingangs bereits erwähnt - der Frühwinter mal vorbei schauen. Am Samstag bei vielen Wolken und Tageshöchstwerten, die am Oberrhein nochmals bis zu 15 Grad bringen. Ansonsten werden es aber oft nur 9 bis 14 Grad. Am Sonntag wachsen die Unsicherheiten bei den Computerberechnungen deutlich an. Aus jetziger Sicht würde ich aber kaum mehr als 6 bis 13 Grad sehen. Und vielleicht sogar noch darunter. Wir dürfen gespannt sein.

Quelle: n-tv.de