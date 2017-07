Panorama

Sportidol und vielleicht Mörder: O.J. Simpson feiert hinter Gittern

Von Solveig Bach

Als junger Mann ist er ein gefeierter Footballstar, einer, der es geschafft hat. Doch weltberühmt wird O.J. Simpson, als er für den Mord an seiner Ex-Frau angeklagt wird. An seinem 70. Geburtstag kämpft er darum, noch ein paar Jahre in Freiheit leben zu können.

Seinen 70. Geburtstag feiert Orenthal James Simpson im Gefängnis von Lovelock im US-Bundesstaat Nevada. Hier sitzt er als Häftling Nummer 1027820 seit fast zehn Jahren, seit er wegen eines Raubüberfalls und einer Entführung in Las Vegas zu bis zu 33 Jahren Haft verurteilt wurde. In der Öde der Wüste von Nevada blickt O.J. Simpson auf ein Leben zurück, das man sich verrückter kaum hätte ausdenken können.

Simpson kommt am 9. Juli 1947 in San Francisco zur Welt und wächst gemeinsam mit drei Geschwistern auf. Die Eltern trennen sich bereits 1952, danach lebt er mit seiner alleinerziehenden Mutter im damals überwiegend von Schwarzen bewohnten Potrero-Hill-Viertel. Hier wird er mit 13 Mitglied der "Persischen Krieger". 1962 landet er für eine Woche im Jugendarrest.

Der Weg ins kriminelle Elend scheint vorgezeichnet. Und Simpson wäre ihn ohne Umwege gegangen, hätte es nicht den American Football gegeben. Der Junge, der bis zu seinem fünften Lebensjahr wegen einer Rachitis-Erkranung ähnlich wie Tom Hanks in "Forrest Gump" Beinschienen tragen musste, ist unfassbar talentiert. Ein Läufer. Ein unaufhaltsamer. Als Runningback ist er nicht zu stoppen. Nicht am College, nicht in der NFL.

"The Juice" - der Mann mit dem flüssigen Lauf

Angelehnt an seinen abgekürzten Vornamen O.J. nennen sie ihn in der Liga "The Juice". Der Saft. Wegen seines flüssigen Laufstils. Sechs Mal wird er für das All-Star-Game der besten Liga der Welt nominiert, einmal wird er MVP, also bester Spieler der Saison. In jenem Jahr, 1973, durchbricht Simpson als erster Spieler der NFL-Geschichte die legendäre 2000-Yard-Marke. 1985 wird er sogar in die "Hall of Fame" aufgenommen. Mehr Auszeichnung geht nicht. Nur eines bleibt Simpson sportlich versagt: Der Gewinn des Super Bowl. Der Meisterschaft.

O.J. Simpson - der Sportler O.J. Simpson spielte von 1969 bis 1979 in der NFL

Er wurde als "First Pick" im Draft von den Buffalo Bills gewählt.

Sechs Mal wurde er für das Allstar-Game "Pro Bowl" nominiert.

Im 1973 wurde Simpson zum besten Spieler der Saison gewählt - außerdem ist er Mitglied im NFL 1970s All-Decade-Team.

In seiner Profi-Karriere kommt er auf 11.236 Yards und 61 Touchdowns.

Ein Jahr vor seinem NFL-Debüt erhielt er die Heisman Trophy als bester College-Spieler der USA.

"The Juice" ist 32 Jahre alt, als er endgültig mit dem Profisport aufhört. Seine Ehe mit Marguerite L. Whitley, aus der drei Kinder hervorgingen, ist zerrüttet und wird noch 1979 geschieden. Kurz zuvor ist die jüngste Tochter des Paares, Aaren Lashone, im Pool des Familienhauses ertrunken. Sie wurde nicht einmal zwei Jahre alt.

Simpson trifft sich zu diesem Zeitpunkt bereits mit der gerade 18-jährigen Kellnerin Nicole Brown. Das Paar heiratet 1985. Aus der Ehe gehen zwei weitere Kinder hervor, doch Brown berichtet immer wieder von häuslicher Gewalt. Auf einer Silvesterparty droht Simpson ihr angeblich damit, sie zu töten. Später sagt Simpson über den Vorfall in einem Interview: "Wie hatten einen Kampf, wir waren beide schuldig, niemand wurde verletzt, es war keine große Sache, danach ging unser Leben weiter."

Sportkommentator, Schauspieler und Werbefigur

Im Oktober 1992 wird die Ehe geschieden. Simpson arbeitet durchaus erfolgreich als Sportkommentator, Schauspieler und Werbefigur. In der Nacht vom 12. auf den 13. Juni 1994 wird Nicole Brown mit zahlreichen Messerstichen getötet. Im Autopsiebericht wird später stehen, sie sei mit großem Tötungswillen attackiert und beinahe enthauptet worden. Mit ihr zusammen stirbt Ron Goldman, ein Bekannter, der ihr die Brille ihrer Mutter bringen wollte. O.J. Simpson gerät sofort unter Verdacht und wird von der Polizei befragt.

Als die Polizei vier Tage später einen Haftbefehl gegen ihn erlässt, flüchtet Simpson mit dem weißen Ford Bronco eines Freundes. Al Cowlings sitzt auch am Steuer, das Fernsehen überträgt die Verfolgungsjagd live, bis sich Simpson schließlich stellt. Obwohl er eine Pistole bei sich hat, seinen Pass, eine größere Summe Bargeld und einen falschen Bart, besteht der frühere Sportstar darauf, er sei nicht auf der Flucht gewesen.

Der folgende Mordprozess dauert ein dreiviertel Jahr und endet mit einem Paukenschlag. Weil es der Verteidigung gelingt, Zweifel an der Aussagekraft der eigentlich erdrückenden Beweise zu säen, sprechen die Geschworenen O.J. Simpson frei. In einem Zivilprozess wird er später trotzdem zu 33,5 Millionen Dollar Schadenersatz an die Familien der Opfer verurteilt. Bezahlt hat er sie bis heute nicht.

Im Jahr 2007 ereignet sich dann der Vorfall, der Simpson schließlich doch noch hinter Gitter bringt. In einem Hotel in Las Vegas überfällt er zusammen mit mehreren bewaffneten Komplizen zwei Andenkenhändler, um sich persönliche Erinnerungsstücke aus seiner Zeit als Footballstar zurückzuholen. Wegen bewaffneten Raubes und Körperverletzung wird er zu einer Mindeststrafe von neun Jahren bis maximal 33 Jahre Haft verurteilt.

Mehrheit hält Simpson für einen Mörder

Simpson gilt als vorbildlicher Häftling. Die "Los Angeles Times" berichtete im vergangenen Jahr, er teile seine Zelle ganz normal mit einem anderen Gefangenen, gehe seiner Arbeit nach und trainiere regelmäßig im Fitnessraum, um in Form zu bleiben. Aktuellen Umfragen zufolge glaubt inzwischen eine Mehrheit der US-Amerikaner, dass Simpson seine Ex-Frau und deren Bekannten tötete. Im Februar wurde das Dokudrama: "O.J.: Made in America" mit einem Oscar als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet. Angeblich konnte Simpson selbst den Film nicht sehen, weil die entsprechenden Sender im Gefängnis nicht zu empfangen sind.

Im Juli soll es eine Anhörung geben, bei der über eine mögliche Freilassung von Häftling 1027820 entschieden werden könnte. Sollte es gut laufen, könnte Simpson im Oktober wieder ein freier Mann sein. Ein alter freier Mann, der mit den Tragödien seines Lebens klarkommen muss.

