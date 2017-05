Panorama

Hilfe nach Manchester-Attentat: Obdachloser Held erhält Wohnung

Der 35-jährige Obdachlose Stephen Jones ist beim Anschlag von Manchester ganz in der Nähe und kümmert sich um Verletzte. Sein selbstloser Einsatz zahlt sich für ihn aus: Der Miteigentümer eines Fußballklubs will ihm nun eine Wohnung finanzieren.

Ein Obdachloser war nach dem Anschlag in Manchester den Opfern zur Hilfe geeilt - jetzt wird ihm selbst geholfen. Der Miteigentümer des Londoner Premier-League-Clubs West Ham United, David Sullivan, und sein Sohn Dave wollen dem Helfer für ein halbes Jahr eine Wohnung finanzieren, wie der Verein auf seiner Internetseite mitteilte.

Der Obdachlose Stephen Jones hatte sich demnach zum Zeitpunkt der Explosion in der Nähe der Arena aufgehalten. Er sei herbeigeeilt und habe sich um Kinder gekümmert, die bei dem Konzert anwesend waren. In einem Beitrag des britischen TV-Senders ITV News beschreibt der 35-Jährige, dass er Nägel aus Armen und Gesichtern der Opfer gezogen habe. "Es ist ein Instinkt zu helfen, wenn jemand deine Hilfe benötigt", sagte er.

Laut ITV war Jones früher Maurer von Beruf, aber seit einem Jahr ohne Obdach. Er hat nach eigenen Angaben nach dem Anschlag auch das Bein einer verletzten Frau in die Höhe gehalten, um ihre Blutungen zu stoppen, bis Rettungskräfte eintrafen. "Wir dachten, sie würde verbluten", sagte er. Insgesamt gab es bei dem Anschlag 64 Verletzte, davon waren 20 zuletzt weiterhin in einem kritischen Zustand. 22 Menschen waren getötet worden.

Spender geben mehr als 70.000 Pfund

Berichte über die Tat des Mannes hatten die Sullivans berührt. "Steve war nur einer von Hunderten Menschen, die nicht an ihre eigene Sicherheit gedacht haben, sondern anderen zur Hilfe geeilt sind. Wir waren beide von seiner Geschichte berührt", sagte Vater Sullivan. Sein Sohn hatte Jones mit Hilfe von Twitter ausfindig gemacht.

Die beiden Männer wollen den Obdachlosen auch bei der Suche nach einer Arbeit unterstützen. Auf der Crowd-Funding-Seite "Just Giving" sind unterdessen schon knapp 30.000 Pfund (34.700 Euro) an Spenden für Stephen Jones eingegangen. Es gibt zudem einen weitere "Just Giving"-Seite für Jones, auf der bereits Spenden in Höhe von mehr als 40.000 Pfund (46.200 Euro) eingegangen sind.

Ein weitere Obdachloser machte mit seinem Einsatz nach dem Anschlag ebenfalls Schlagzeilen: Der 33-jährige Chris Parker soll sich laut "The Telegraph" im Foyer der Konzerthalle aufgehalten haben, als die Bombe detonierte. Auch Parker soll Opfern der Attacke geholfen haben. Eine für ihn eingerichtete "GoFundMe"-Spenden-Seite hat bisher rund 1000 Pfund (1150 Euro) eingesammelt.

Quelle: n-tv.de