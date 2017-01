Panorama

Weltweit größter Kupferproduzent: Paketbombe verletzt Codelco-Chef

Ein Paket erreicht Codelco-Chef Óscar Landerretche in dessen Wohnung in Santiago de Chile, es sieht aus wie ein Geschenk. Als es eine Hausangestellte öffnet, explodiert die Sendung. Beide werden verletzt. Chiles Präsidentin verurteilt den Anschlag.

Bei einem Bombenanschlag in Chile ist der Präsident des staatlichen Kupferbergbau-Konzerns Codelco leicht verletzt worden. Codelco-Chef Óscar Landerretche erhielt in seiner Wohnung in Santiago de Chile ein Paket, das beim Öffnen explodierte.

Landerretche soll Wunden an seinen Händen und am Bauch davongetragen haben. Eine Hausangestellte wurde ebenfalls verletzt und wird stationär behandelt. Der chilenischen Zeitung "La Tercera" zufolge hatte sie das Paket geöffnet.

Staatschefin Michelle Bachelet verurteilte den Anschlag. Über die Hintergründe des Anschlags wollte sie nicht spekulieren. Zunächst müssten die Ergebnisse der Ermittlungen abgewartet werden, sagte Bachelet auf die Frage, ob es sich um einen terroristischen Anschlag handelte.

Das Paket war als Geschenk verpackt. Als Absender war die Fakultät für Wirtschaft und Handel der staatlichen chilenischen Universität angegeben. "Falls die Verantwortlichen glauben, dass sie uns so einschüchtern können, irren sie sich", zitierte CNN das Vorstandsmitglied Raimundo Espinoza.

Codelco ist der weltweit größte Kupferproduzent. Der 44-jährige sozialistische Politiker und Wirtschaftsexperte Landerretche hatte den Vorsitz des Unternehmens im Jahr 2014 übernommen.

Quelle: n-tv.de