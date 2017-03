Panorama

Schreck auf der Elbe: Party-Dampfer läuft auf Grund

Großalarm für die Wasserschutzpolizei: Ein Party-Schiff gerät auf der Elbe bei einem Wendemanöver in Schieflage. 47 Passagiere und ein Hund müssen befreit werden. Bis die Ursache geklärt ist, hat der "Große Michel" Fahrverbot.

Plötzliches Ende eines Ausflugs: Feuerwehr und Polizei haben auf der Elbe in Hamburg fast 50 Passagiere von einem festsitzenden Ausflugsschiff geholt. Der Dampfer war am späten Donnerstagabend vor dem Falkensteiner Ufer in Hamburg auf Grund gelaufen. Von den Passagieren wurde niemand verletzt, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Die ehemalige Fähre fuhr bei einem Wendemanöver auf einen in den Fluss ragenden kleinen Damm auf und kam nicht mehr frei.

Wie der NDR berichtet, hatte eine Firma Sport- und Modejournalisten auf das gecharterte Partyschiff "Großer Michel" eingeladen, um einen neuen Laufschuh zu präsentieren. Als der Schiffsführer die ehemalige Fähre kurz hinter Hamburg-Blankenese wenden wollte, fuhr er das Schiff gegen einen in den Fluss ragenden kleinen Damm auf und kam nicht mehr frei. Augenzeugen zufolge gab es einen mächtigen Ruck und der Dampfer steckte fest. Der "Große Michel" neigte sich etwa 20 Grad zur Seite, berichtet der NDR weiter.

50 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Wasserschutzpolizei brachten die Passagiere und einen Hund an das nahe gelegene Ufer und ließen sie vorsichtshalber von Notärzten in Augenschein nehmen. Verletzt wurde aber niemand. Der Kapitän und der Eigner des für Ausflüge und Feiern vermieteten Schiffs blieben weiter an Bord.

Wassereinbrüche gab es nicht. Der Dampfer kam später mit Hilfe eines Schleppers frei und kehrte aus eigener Kraft zum Anleger zurück. Die Passagiere wurden mit einem Bus zurück zum Ausgangspunkt gefahren. Die Ursache für die Havarie - und die Frage, ob möglicherweise ein technisches Versagen eine Rolle gespielt habe - müsse nun geprüft werden, sagte ein Polizeisprecher dem NDR. Bis die Ursache geklärt ist, habe das Schiff Fahrverbot.

Quelle: n-tv.de