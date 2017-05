Panorama

Gewaltverbrechen in Duisburg: Passant entdeckt Leiche im Café

Ein Spaziergänger macht in Duisburg einen grausigen Fund. Beim Vorbeigehen an einem Café blickt er durch ein Fenster und sieht eine Frau in einer Blutlache liegen. Ein Notarzt kann nur noch den Tod der Frau feststellen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Ein Zeuge hat im nordrhein-westfälischen Duisburg eine grausige Entdeckung gemacht. Durch die Glasfront eines Cafés sah er am Vormittag eine Frauleiche in einer Blutlache liegen und alarmierte die Polizei. Die Ermittler gehen davon aus, dass es um ein Gewaltverbrechen handelt.

Nach dem Anruf des Zeugen musste die Feuerwehr anrücken, um die Tür des Cafés zu öffnen. Ein Notarzt konnte aber nur noch den Tod der Frau feststellen. Unklar sind die Umstände des Todes, dies müsse noch ermittelt werden, sagte ein Polizeisprecher. Medienberichte, wonach es sich bei der Toten um die Besitzerin des Cafés handle, wurden von offizieller Seite nicht bestätigt.

Eine Taucherstaffel der Polizei rückte an, um im Hafen nach einer möglichen Tatwaffe zu suchen, berichtete die "Rheinische Post". Demnach hatten Zeugen vor Ort ausgesagt, dass sie einen oder mehrere Schüsse gehört haben. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen, die Spurensicherung ist vor Ort. Der Fundort der Leiche ist weiträumig abgesperrt.

Quelle: n-tv.de