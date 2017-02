Panorama

Ursache ungeklärt: Patient stirbt bei Klinikbrand im Allgäu

Hundert Feuerwehrkräfte kämpfen in der Nacht gegen Flammen in einem bayerischen Krankenhaus. Das Feuer fordert viele Verletzte, für einen Patienten kommt jede Hilfe zu spät.

Bei einem Feuer in einem Krankenhaus im Allgäu sind ein Mensch gestorben und sieben verletzt worden. Der Brand war am Dienstagabend im dritten Stock der Rotkreuzklinik in Lindenberg nahe Lindau ausgebrochen. Die Ursache war zunächst unbekannt.

Einen Menschen konnte die Feuerwehr aus einem Patientenzimmer nur noch tot bergen. Die Identität ist noch ungeklärt. Zudem gab es vier schwer und drei leichter Verletzte. Unter den Schwerverletzten war auch ein Feuerwehrmann. Drei von ihnen wurden in andere Kliniken in der Region gebracht. Ein Schwerverletzter wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Münchner Spezialklinik geflogen.

Brandfahnder der Kripo und ein Gutachter nahmen die Arbeit auf der Station des Krankenhauses auf, um die Ursache des Brandes zu finden. Auch die Schadenshöhe stand zunächst nicht fest.

In der Nacht hatte die Feuerwehr mit mehr als 100 Einsatzkräften gegen die Flammen gekämpft. Etwa 130 Patienten mussten das Haus verlassen. Gegen 2.30 Uhr konnten die Kranken wieder auf die anderen Stationen gebracht werden. Nach Angaben des Krankenhauses wurde nur eine Station beschädigt, die Arbeit der Klinik könne weiterlaufen.

Quelle: n-tv.de