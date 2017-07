Panorama

Talsperre im Harz läuft über: Pegelstände in Hildesheim steigen wieder

Unwetterartige Regenfälle suchen die Mitte und den Süden Deutschlands heim. Während mancherorts mittlerweile Entwarnung gegeben wird, steigen anderorts die Pegel wieder. Zudem spielt der Faktor Zeit eine entscheidende Rolle.

Im von Überschwemmungen bedrohten Hildesheim hat sich die Lage in der Nacht zum Donnerstag wieder zugespitzt. "Die Pegelstände steigen wieder, das ist keine gute Nachricht", sagte ein Feuerwehrsprecher. Je länger das Wasser gegen die feuchten Sandsäcke drücke, desto schlechter sei das. "Wir hoffen natürlich, dass alles hält", betonte der Sprecher. Um die bedrohten Dämme zu festigen, schichteten die Helfer Hunderte Sandsäcke auf.

Am Mittwoch hatten die Menschen in Hildesheim aufgeatmet, weil der Pegelstand gesunken war - am Donnerstagmorgen stieg das Wasser aber wieder auf 7,03 Meter.

Leichte Entwarnung in Goslar

In Goslar entspannte sich die Lage dagegen. "Am meisten freuen wir uns darüber, dass es hier nicht mehr regnet", sagte ein Sprecher der Einsatzleitung. Die Pegelstände fielen, einige Straßen blieben aber noch gesperrt.

"Wir erwarten hier am Donnerstag frische Einsatzkräfte. Dann werden wir die Lage begutachten und überlegen, was zu tun ist", betonte der Sprecher. Die Einsatzkräfte hatten am Mittwochabend Unterstützung angefordert, um Helfer nach ihrem stundenlangen Einsatz abzulösen.

Talsperre im Harz läuft über

Nach dem Dauerregen ist am Mittwochabend das Wasser einer Talsperre im Harz über das Ufer getreten. Wie ein Vertreter des Talsperrenbetriebs am Zillierbach bei Wernigerode in Sachsen-Anhalt mitteilte, war die Lage aber "nicht problematisch". Mit 1500 Litern pro Sekunde sei die Menge deutlich geringer, als am Nachmittag befürchtet worden war. Das Wasser fließe in den Zillierbach. Dieser könne die Menge verkraften, da der Regen am Nachmittag aufgehört habe.

Der Harz zählt zu den am stärksten von dem unwetterartigen Dauerregen betroffenen Regionen. Eine 69-jährige Frau wurde in Wernigerode vermisst. Unter anderem gab es am Mittwoch im südlichen Niedersachsen, in Thüringen und in Teilen Bayerns Hochwasserwarnungen. Vielerorts liefen Keller und Unterführungen voll, in Goslar in Südniedersachsen stand die Altstadt unter Wasser.

Quelle: n-tv.de