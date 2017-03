Panorama

Bitte Platz nehmen!: "Penis-Sitz" schockt Fahrgäste

In Mexiko-Stadt gibt es jetzt einen Platz in der U-Bahn, welcher dem männlichen Körper nachempfunden ist. Neben einem Bauchnabel und einer Männerbrust hat dieser Sitz auch einen Penis. Was steckt dahinter?

Ein Platz ausschließlich für Männer? Was sexistisch klingt, ist eine provokante Aktion im Kampf gegen sexuelle Belästigung. In Mexiko ist eine Diskussion über einen "Penis-Sitz" in der U-Bahn der Hauptstadt entbrannt. Als unangemessen, unbequem, erniedrigend und peinlich wird der Sitzplatz gebrandmarkt - und genau das soll er auch sein.

Der Sitz hat einen deutlich geformten Penis inmitten des Sitzbereichs sowie eine Brust als Lehne. Das Ziel: deutlich auf die sexuelle Belästigung von weiblichen Fahrgästen aufmerksam machen. Hinter der Kampagne stecken die Organisation "UN Women Mexiko" sowie die städtischen Behörden. Neun von zehn Mexikanerinnen wurden laut der Kampagne schon mal Opfer von sexueller Gewalt.

"Es ist sehr unangenehm, hier zu sitzen. Doch das ist nichts im Vergleich zu dem, was Frauen jeden Tag erfahren müssen", heißt es in einem Schild vor dem Penis-Sitz. In Sichthöhe heißt es: "Ausschließlich für Männer".

Die Reaktionen der weithin Beachtung findenden Aktion sind zwiespältig, wie in einem Video zu sehen ist. Während die einen die Idee loben, wird sie von anderen als "sexistisch" und "unfair Männern gegenüber" bezeichnet, berichtet die BBC.

Zur der Kampagne unter dem Motto #NoEsHombres gehört auch ein provokantes Videoexperiment auf einem U-Bahnhof. Wartenden Fahrgästen werden die Bilder einer Kamera gezeigt, die ausschließlich die Hintern wartender männlicher Fahrgäste ins Visier nimmt.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO bezeichnet Gewalt gegen Frauen als eines der größten Gesundheitsrisiken von Frauen weltweit. Studien zufolge haben in Deutschland 40 Prozent der Frauen körperlich oder sexuelle Gewalt erlebt.

Quelle: n-tv.de