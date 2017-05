Panorama

Nächste Foto-Ikone des Protests: Pfadfinderin Lucie bietet Neonazis die Stirn

Hunderte Neonazis marschieren im tschechischen Brno zu einer Demo auf. Die können hier nicht einfach langmarschieren, denkt sich eine junge Pfadfinderin - und tritt dem rechten Hass mit einem souveränen Lächeln entgegen.

Ein Foto geht um die Welt. Aufgenommen hat es Vladimír Čičmanec am 1. Mai in Brno, der zweitgrößten Stadt Tschechiens. Zum Tag der Arbeit marschierten dort auch Rechtsextreme auf. Ihnen stellten sich viele Gruppen und Vereine entgegen.

Auf dem Bild ist die Konfrontation eines Neonazis mit einer jungen Frau zu sehen. Während der kahlrasierte Mann mit dunkler Sonnenbrille wild gestikuliert und aggressiv wirkt, lächelt ihm die junge Frau amüsiert ins Gesicht.

Das Mädchen namens Lucie ist Mitglied der "Junák – český skaut" (Tschechische Pfadfinder und Scouts). Völlig unbeeindruckt antwortet sie auf die aggressiven Parolen der Rechten mit einem souveränen Lächeln und einem selbstgeschriebenen Transparent mit der Aufschrift "Wir werden eure Kinder erziehen", wie auf weiteren Fotos zu sehen ist.

Die internationale Pfadfinder-Bewegung postete das Foto und nahm bei Facebook Stellung. Lucie stehe exemplarisch für die Werte der Pfadfinder-Bewegung: das friedliche Miteinander und Zusammenleben mit Menschen aus aller Welt und die Vielfalt. Viele Fans bejubelten die engagierte junge Tschechin im Internet.

Lucie ist nicht die Erste, die dem rechten Hass unbeeindruckt und verachtend entgegentritt. Erst vor wenigen Wochen ging ein Foto viral, auf dem eine junge Demonstrantin in Birmingham einem Mitglied der "English Defence League" die Stirn bietet. Die EDL gilt als rechtsextreme Organisation, in Großbritannien versucht sie vor allem gegen Flüchtlinge und Muslime Stimmung zu machen. Auf dem Foto ist ein Anhänger der EDL zu sehen, wie er wütend eine Gegendemonstrantin anschreit. Die schaut ganz entspannt und mit amüsiertem Blick auf den Zorn des Mannes herab.

Die Schwedin Maria-Teresa Asplund stellte sich am 1. Mai vergangenen Jahres in Borlänge mit erhobener Faust der Nazi-Organisation Nordiska motståndsrörelsen (etwa: Nordische Widerstandsbewegung) in den Weg. Den auf dem Foto von David Lagerlof festgehaltenen Moment beschrieb sie so: "Einer von denen starrte mich an und ich starrte zurück. Er sagte nichts und ich sagte nichts".

Ob in Borlänge, in Birmingham oder jetzt in Brno - die mutigen Frauen brauchen keine Kraftausdrücke, sie werden nicht gewalttätig, sie stehen einfach nur da und zeigen ihren Protest.

Quelle: n-tv.de