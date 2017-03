Panorama

Todesfall im Seniorenheim: Pflegerinnen sollen Rentner verbrüht haben

Der Vorwurf wiegt schwer: Ein gelähmter Heimbewohner stirbt nach einem zu heißem Bad. Gegen zwei dafür verantwortliche Pflegerinnen ermittelt nun die Justiz - war es fahrlässige Tötung?

Ein Todesfall in einem Pflegeheim in Sachsen-Anhalt beschäftigt die Justiz: Zwei Mitarbeiterinnen eines Seniorenheims sollen einen 79-Jährigen in einer Badewanne mit viel zu heißem Wasser allein gelassen haben. Der Rentner erlitt bei dem Vorfall in der Stadt Allstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz) schwere Verbrühungen. Den 49 und 53 Jahre alten Frauen werde fahrlässige Tötung vorgeworfen, berichtet die "Mitteldeutsche Zeitung".

Die Beschuldigten sollen das Wasser angestellt und dann den Raum verlassen haben. Der Mann war nach einem Schlaganfall halbseitig gelähmt und konnte nicht sprechen. Deshalb habe er sich auch nicht bemerkbar machen können. Als die Pflegerinnen den Vorfall bemerkten, hoben sie den Mann den Angaben nach aus der Wanne, wickelten ihn in Decken und legten ihn in sein Bett. Später seien dann Schwellungen und Rötungen am Körper des 79-Jährigen entdeckt worden. Daraufhin alarmierten die Pflegerinnen den Notarzt, doch das Opfer starb später im Brandverletztenzentrum in Halle.

Die Leiche soll nun obduziert werden. "Wir wollen so klären, ob wirklich eine Kausalität zwischen den Verbrühungen und dem Tod des Mannes besteht", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. "Ein Zusammenhang mit den Verbrühungen ist aber sehr naheliegend." Wie die "Mitteldeutsche Zeitung" weiter berichtet, entließ der Arbeitgeber die Mitarbeiterinnen inzwischen.

Die Staatsanwaltschaft geht nicht davon aus, dass der 79-Jährige die Wassertemperatur selbst erhöht hat.

