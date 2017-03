Panorama

Stundenlanger Fußweg zur Arbeit: Polizei ändert das Leben eines Teenagers

Manchmal muss man nur groß genug träumen und hartnäckig bleiben, dann kommt Unterstützung auch von völlig unerwarteter Seite. Diese Erfahrung macht ein 19-Jähriger in den USA.

Es ist ein bisschen wie die Geschichte des Tellerwäschers, der zum Millionär wurde. Jourdan Duncan hatte die High School abgeschlossen und jobbte nun als Verpacker bei einer Firma in Benicia im US-Bundesstaat Kalifornien. Als er begann zu arbeiten, fuhr er die gut elf Kilometer zwischen seinem Elternhaus und der Fabrik mit dem Auto. Dann ging sein alter Volvo jedoch kaputt und der 19-Jährige hatte kein Geld für Reparaturen.

Zunächst nahmen ihn Freunde oder Arbeitskollegen mit, berichtet die "Washington Post". Doch Duncan wollte sie nicht belasten und so entschloss er sich, den Weg zu laufen. "Für mich war es eine Herausforderung zu sehen, was ich bereit war, auf mich zu nehmen, um zur Arbeit zu kommen", sagte er der Zeitung. Zwei Stunden und 15 Minuten brauchte er ungefähr für seinen Fußmarsch.

Als er eines Abends nach Schichtende gegen 23 Uhr nach Hause unterwegs war, wurde er jedoch von der Polizei angehalten. Kirk Keffer vom Benicia Police Department war überrascht von dem einsamen Fußgänger mitten in einem Industriegebiet. Er hielt an, um sich zu erkundigen, ob Duncan irgendwelche Probleme habe. An diesem Abend kam der junge Mann mit dem Polizeiwagen nach Hause.

Polizisten helfen

Auf der Autofahrt erzählte der Teenager dem Polizisten, dass er mit dem Job Geld fürs College verdienen wolle. Duncan sagte, er möge seine Arbeitskollegen, eigentlich wolle er aber zur California Highway Patrol, so wie einige Verwandte von ihm. Keffer ging der zielstrebige Jugendliche nach dieser Begegnung nicht mehr aus dem Sinn. Er wandte sich an die Benicia Police Officers Association und bat sie, Duncan zu helfen.

Schon am nächsten Tag konnten sie für Duncan ein Fahrrad kaufen, das genügend Gänge hatte, um mit Benicias steilen Hügeln klarzukommen. Der Besitzer des Fahrradgeschäftes war von der Geschichte so angetan, dass er noch ein Beleuchtungssystem und einen Fahrradhelm spendierte. Dieses Geschenk erhielt Duncan ein paar Tage später. "Wir möchten die harte Arbeit und die Hingabe für das, was du tust, anerkennen", sagte Keffer ihm. Danach wollten mehrere Nachrichtensender mit Duncan sprechen, er brauchte mit dem Fahrrad nun nur noch eine Stunde zur Arbeit.

Hier könnte die Geschichte zu Ende sein, ist sie aber nicht. Denn die Polizisten hatten Duncan ins Herz geschlossen und starteten eine Crowdfunding-Aktion, um das Geld für die Autoreparatur zusammenzubringen. Die zunächst angepeilten 5000 US-Dollar waren schnell erreicht, also wurde das Ziel auf 10.000 US-Dollar gesetzt, dann auf 25.000 US-Dollar, schließlich auf 50.000 US-Dollar. Inzwischen ging es um die Finanzierung des Colleges.

Beinahe 45.000 US-Dollar sind seitdem zusammengekommen, und im Januar begann Jourdan Duncan sein erstes Semester am Solano Community College. Den Job als Verpacker hat Duncan immer noch, er fährt jetzt wieder mit dem Auto zur Arbeit.

Quelle: n-tv.de