Panorama

Verdächtige festgenommen: Polizei beendet Geiselnahme in Duisburg

In Duisburg verübt mindestens ein Mann einen Überfall auf eine Sparkasse. Der Bewaffnete nimmt zwei Angestellte als Geiseln, eine weitere Mitarbeiterin kann fliehen. Die Polizei fasst zwei Verdächtige in der Nähe der Bank.

Die Geiselnahme in einer Sparkassen-Filiale in Duisburg ist beendet. Mindestens ein Mann hatte am Morgen gegen 8.30 Uhr eine Bank in Duisburg überfallen und einen Mitarbeiter als Geisel genommen.

Eine weitere Angestellte konnte gegen 11 Uhr fliehen und berichtete von einem bewaffneten Täter. Anhand ihrer Beschreibung konnten zwei Verdächtige vor einer nahegelegenen Bäckerei gefasst werden. Ob es sich dabei um die Räuber handelt, ist noch nicht bekannt.

Als die Polizei nach der Festnahme in das Bankgebäude eindrang, hätten die Beamten dort keinen Täter mehr vorgefunden, sondern eine Geisel. Der Mann sei gefesselt im Tresorraum gewesen, aber unverletzt. Die Polizei sucht nach mit einem älteren roten VW Golf, mit dem zwei Männer vor der Tat davongefahren seien.

Die Behörden hatten laut eigenen Angaben starke Kräfte vor dem Geldinstitut zusammengezogen. Dutzende Polizei- und SEK-Beamte standen vor der Sparkasse. Details zum Einsatz gaben die Behörden nicht, um dem Geiselnehmer keine Informationen zu liefern. "RP online" zufolge hörten die Bankmitarbeiter am Morgen Stimmen aus dem Tresorraum und alarmierten die Polizei.

Die Umgebung sei großräumig abgesperrt worden. Eine Schule in der Nähe wurde abgeriegelt, Schüler sollten das Gebäude nicht verlassen. Die Sparkasse liegt in einer Einfamilienhaussiedlung im Duisburger Stadtteil Rumeln-Kaldenhausen. Dort grenzen die beiden Ruhrgebietsstädte Essen und Duisburg aneinander, sodass die Polizei Essen mit den Ermittlungen betraut ist.

Quelle: n-tv.de