Panorama

Nach Anschlagsdrohung in Essen: Polizei durchsucht Wohnung in Oberhausen

In Essen wird ein Einkaufszentrum abgeriegelt. Der Grund: Es gibt Hinweise auf einen drohenden Anschlag. Aktuell konzentrieren sich die Ermittlungen auf Oberhausen. Dort geraten zwei Männer ins Visier der Polizei.

In Zusammenhang mit den Hinweisen auf einen drohenden Anschlag auf ein Einkaufszentrum in der Essener Innenstadt hat die Polizei die Wohnung eines Mannes in Oberhausen durchsucht. "Der Wohnungsinhaber wird vernommen", teilte die Polizei Essen mit. Man könne jedoch nicht von einem Tatverdächtigen sprechen, so die Polizei. "Da sind wir erst einmal vorsichtig", sagte ein Sprecher. Er machte keine weitere Angaben zu dem Mann.

Wenig später erklärte die Polizei, dass sie noch einen weiteren Mann "festgesetzt" habe. Er wurde laut Polizeimitteilung gegen 14.10 Uhr in einem Oberhausener Internetcafé aufgegriffen. Auch er soll noch vernommen werden, außerdem werden die Beamten seine Wohnung durchsuchen, heißt es in einer Mitteilung.

Der Schwerpunkt der polizeilichen Ermittlungen befindet sich aktuell in Oberhausen. Da auch das dortige Einkaufszentrum Centro generell ein mögliches Ziel darstellt, werde die Polizei dort ab sofort deutlich präsent sein, so die Polizei. Momentan gibt es allerdings keine konkreten Hinweise auf einen geplanten Anschlag im Centro.

Stammen Informationen aus Geheimdienstkreisen?

Die Essener Polizei hatte bereits am Freitag von einer anderen Sicherheitsbehörde die Warnung vor einem drohenden Anschlag auf das Einkaufszentrum erhalten. Gemeinsam mit dem Management sei entschieden worden, das Einkaufszentrum heute nicht zu öffnen. "Bereits die ganze Nacht hindurch liefen Ermittlungen der Kriminalpolizei hinsichtlich möglicher Täter."

Am Morgen riegelte die Polizei dann das Einkaufszentrum ab und durchsuchte das Gebäude mit Hunden. Das Gebäude soll den ganzen Tag geschlossen bleiben. Außerdem wurden die Parkgarage sowie der U-Bahnzugang zum Einkaufzentrum gesperrt.

Die "Bild"-Zeitung berichtete auf ihrer Internetseite, die Hinweise auf den drohenden Anschlag stammten aus Geheimdienstkreisen. Demnach sei vor mehreren Selbstmordattentätern gewarnt worden, die das Einkaufszentrum mutmaßlich mit Bomben angreifen wollten. Namen der möglichen Terroristen wurden aber nicht bekannt.

Auch das Einkaufszentrum informierte über seine Internetseite sowie über soziale Medien über die ganztägige Schließung aufgrund der Hinweise auf einen Anschlag. "Um eine mögliche Gefährdung der Besucher auszuschließen, wurde die Schließung verfügt", hieß es dort. "Wir bitten um Ihr Verständnis." Das Einkaufszentrum ist nach eigenen Angaben mit mehr als 200 Geschäften und 70.000 Quadratmetern Verkaufsfläche eines der größten innerstädtischen Einkaufszentren Deutschlands.

Quelle: n-tv.de