Panorama

Kindesmissbrauch in den 70ern: Polizei ermittelt gegen Vatikan-Finanzchef

Seit Jahren stehen die Vorwürfe gegen Kardinal Pell im Raum, jetzt macht die australische Polizei ernst und leitet ein offizielles Ermittlungsverfahren ein. Die Nummer drei im Vatikan soll mehrere Jungen sexuell belästigt haben.

Gegen den australischen Kurienkardinal George Pell - einen der höchsten Würdenträger im Vatikan - ist wegen Missbrauchsvorwürfen in seiner Heimat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Dem katholischen Geistlichen würden mehrere sexuelle Vergehen gegen Kinder zur Last gelegt, teilte die Polizei im australischen Bundesstaat Victoria mit.

Pell ist im Vatikan für den Haushalt zuständig und damit die inoffizielle Nummer drei der katholischen Hierarchie. Der 76-Jährige war früher Erzbischof von Melbourne und Sydney. Ihm wird zur Last gelegt, als junger Priester in den 1970er und 1980er Jahren mehrere Jungen sexuell belästigt zu haben. So wird Pell australischen Medienberichten zufolge von zwei Männern bezichtigt, sie Ende der 70er Jahre missbraucht zu haben. Zudem soll er sich in den 80er Jahren nackt vor drei Jungen gezeigt haben.

Ein kürzlich erschienenes Buch der Enthüllungsjournalistin Louise Milligan über Pell erhärtet diesen Verdacht. Der Kardinal selbst wies die gegen ihn erhobenen Vorwürfe schon mehrfach als "völlig unwahr und komplett falsch" zurück und sprach von einer "skandalösen Schmutzkampagne" gegen ihn.

Im vergangenen Jahr hatte er sich dennoch von australischen Ermittlern im Vatikan zu den Vorwürfen vernehmen lassen. In diesem Rahmen räumte Pell persönliche Fehler im Umgang mit Missbrauchsvorwürfen gegen katholische Priester in den 70er Jahren ein. Australiens katholische Kirche habe über Jahre hinweg den Missbrauch von Kindern heruntergespielt, sagte er damals. Mittlerweile hat die Kirche an mehrere tausend Opfer als Ausgleich umgerechnet mehr als 276 Millionen Euro gezahlt.

Quelle: n-tv.de