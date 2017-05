Panorama

"Nichtiger Streit" in Berlin: Polizei fahndet nach U-Bahn-Schlägern

Die Polizei in Berlin sucht mithilfe von Fotos aus einer Überwachungskamera nach drei mutmaßlichen U-Bahn-Schlägern. Den jungen Männern wird vorgeworfen, Anfang März ein Pärchen verletzt zu haben.

Anfang März sollen drei junge Männer in Berlin-Kreuzberg ein Pärchen verletzt haben. Jetzt sucht die Berliner Polizei mithilfe von Fotos nach den Tatverdächtigen. Wie die Polizei berichtet, kam es laut des Paares "aus nichtigen Gründen" am 4. März gegen 4 Uhr auf dem U-Bahnhof Mehringdamm zu einem Streit.

Einer der Täter schlug dem 33-jährigen Mann ins Gesicht, zwei weitere Männer kamen dazu und schlugen das Opfer ebenfalls, so dass es zu Boden ging. Die Tatverdächtigen traten daraufhin weiter auf den Kopf des Mannes ein.

Fahrgäste registrierten den Überfall und zogen den Verletzten sowie dessen gleichaltrige Begleiterin in die U-Bahn. Die drei Tatverdächtigen stiegen daraufhin in die gleiche U-Bahn in einen anderen Waggon. Zwei Stationen weiter versuchten sie den Verletzten am Südstern aus dem Waggon zu ziehen. Zudem wollten sie der Begleiterin die Handtasche entreißen. Dann flüchteten die Schläger. Der Mann kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, die Frau erlitt nur leichte Blessuren.

Laut der Polizei haben die Tatverdächtigen ein südosteuropäisches Aussehen und sollen zwischen 17 und 20 Jahre alt sein. Wer Zeuge der Tat wurde oder die Abgebildeten kennt, wird gebeten, sich bei der Polizei (Telefon: 030-4664-573100) zu melden.

Quelle: n-tv.de