Vergewaltigung einer Camperin: Polizei fasst Verdächtigen bei Bonn

Der Mann, der eine junge Frau in der Siegaue bei Bonn überfallen und vor den Augen ihres Freundes vergewaltigt haben soll, ist möglicherweise gefasst. Polizisten nehmen einen Tatverdächtigen fest. Die Ermittlungen dauern an.

Im Fall der jungen Camperin, die vor einer Woche in der Bonner Siegaue Opfer einer Vergewaltigung wurde, hat die Polizei am Morgen einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 31-Jährige aus dem Raum Siegburg soll am vergangenen Wochenende ein junges Paar beim Zelten überfallen und die 23-jährige Frau vergewaltigt haben.

Bei der Suche nach dem flüchtigen Täter hatte die Polizei eine Großfahndung gestartet. Dabei kam unter anderem auch ein Hubschrauber zum Einsatz, der in dem Naherholungsgebiet nahe des Rheins nach Hinweisen zum Tathergang suchte. Einheiten der Bereitschaftspolizei durchkämmten in den vergangenen Tagen das weitläufige Gelände, um weitere Spuren zu sichern.

Mehrere Streifenwagen im Einsatz

Per Phantombild baten die Behörden die Öffentlichkeit um Mithilfe. Dieser Schritt könnte nun möglicherweise den entscheidenden Hinweis zur Aufklärung geliefert haben: Fußgänger hatten nach Polizeiangaben am Rheinufer bei Bonn-Schwarzrheindorf einen Mann entdeckt, der dem mit einem Phantombild gesuchten mutmaßlichen Täter ähnlich sah.

Der Einsatzort liegt nur knapp einen Kilometer südlich des Tatorts in der Siegaue, dem Mündungsgebiet der Sieg in den Rhein. "Die Zeugen alarmierten unverzüglich die Einsatzleitstelle der Bonner Polizei, die daraufhin entsprechende Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen koordinierte", teilte die Polizei Bonn mit. Die Einsatzleitstelle stand demnach in ständigem Kontakt zu den Zeugen.

Als der Verdächtige die eintreffenden Polizeibeamten sah, warf er seinen Rucksack weg und versuchte wegzurennen, konnte aber schnell gestellt werden. Der Mann wurde zur weiteren Überprüfung in Polizeigewahrsam gebracht. Der Rucksack wurde sichergestellt. Er passt nach Polizeiangaben zu den Beschreibungen eines Rucksacks, den der Täter während des Überfalls entwendet hatte.

Ob sich die Verdachtsmomente gegen den festgenommenen Mann erhärten, ist noch unklar. Eine Speichelprobe dürfte schnell Gewissheit bringen: Nach der Tat hatten Experten der Polizei DNA-Spuren des Täters gesichert.

Der Überfall in den Siegauen hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst: Das Paar aus Stuttgart hatte sich vergangenes Wochenende in einem Zelt eingerichtet. Kurz nach Mitternacht soll sich der Täter herangeschlichen und auf die Plane geschlagen haben. Seine beiden Opfer bedrohte er dabei mit einer Art Machete. Nach der Aufforderung, ihm Wertgegenstände auszuhändigen, verging er sich vor dem Zelt an der Frau, wie die Behörden damals mitteilten. Ihr Freund alarmierte die Polizei, doch der Täter konnte fliehen. Nach ihm wurde umfangreich gefahndet, auch mit dem Phantombild.

