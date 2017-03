Panorama

Tod zweier Rentner in Höfen: Polizei fasst mutmaßlichen Doppelmörder

Nach dem brutalen Mord an zwei Rentnern in Bayern gelingt der Polizei ein Fahndungserfolg. Ein Mann, der zunächst als Zeuge gesucht wurde, wird in Polen festgenommen. Ein mutmaßlicher Mittäter ist jedoch nach wie vor auf der Flucht.

Rund drei Wochen nach dem Doppelmord von Höfen bei Bad Tölz ist ein zweiter Tatverdächtiger in Polen festgenommen worden. Dies teilte die Polizei in Rosenheim mit. Es handelt sich um einen 32-jährigen Mann, der von den Behörden zunächst als Zeuge gesucht worden war.

Zahlreiche Indizien sprachen dann dafür, dass er direkt an der Tat beteiligt gewesen sein könnte. Weiterhin gesucht wird nach einem 43-jährigen Polen. Dessen Schwester sitzt wegen Verdachts der Beihilfe zum zweifachen Mord und versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Sie hatte zeitweise als Pflegerin in dem Haus im bayerischen Höfen gearbeitet. Dort wurden die beiden Leichen aufgefunden.

Die Polizei bildete daraufhin eine Soko, die nach dem Weiler in der Gemeinde Königsdorf, in dem sich die Tat ereignete, benannt ist. Alle Opfer waren vor gut drei Wochen im Haus der Überlebenden aufgefunden worden. Ein Mann hatte sich zuvor in Sorge um die Bewohner bei der Polizei gemeldet.

Inzwischen sind die beiden Opfer identifiziert. Laut Polizei handelt es sich um einen alleinstehenden 81 Jahre alten Mann aus Nordrhein-Westfalen und eine 76-Jährige aus dem Raum Frankfurt. Beide seien mit der Besitzerin des Hauses in Königsdorf, in dem sich die Tat ereignete, befreundet gewesen. Sie starben den Angaben zufolge durch stumpfe Gewalt. Die schwer verletzte ebenfalls 76 Jahre alte Hausbesitzerin sei noch nicht vernehmungsfähig.

