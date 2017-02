Panorama

Schwerverletzte im Krankenhaus: Polizei findet zwei Tote in Einfamilienhaus

In einem kleinen Dorf in Oberbayern macht die Polizei einen grausigen Fund: In einem Haus liegen zwei Leichen und eine schwerverletzte Frau. Offenbar wurden sie Opfer eines Gewaltverbrechens. Nun ermittelt eine Sonderkommission.

Bei einem Gewaltverbrechen in Oberbayern sind ein Mann und eine Frau getötet worden, eine weitere Frau erlitt schwerste Verletzungen. Sie wurden offenbar Opfer von Einbrechern, wie die Polizei mitteilte.

Eine Streife fand die beiden Toten und die Verletzte am späten Samstagabend in einem Einfamilienhaus in einem Weiler von Königsdorf. Die Staatsanwaltschaft hat eine Sonderkommission eingerichtet. Die Überlebende wurde in ein Krankenhaus gebracht und konnte zunächst nicht vernommen werden.

Zur Identität der Opfer, der genauen Todesursache und möglichen Tatwaffen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Spurensicherer seien vor Ort und suchten das Gebäude gründlich ab, sagte ein Sprecher am Nachmittag. Nachbarn hatten am Samstagabend die Polizei gerufen mit dem Hinweis, dass in dem Haus wohl etwas nicht stimme.

Die Tat könnte schon einige Tage zurückliegen, sagte der Polizeisprecher. Noch in der Nacht seien Bewohner benachbarter Häuser befragt worden. Ob es sich bei den drei Opfern um Bewohner des im oberbayerischen Landhausstil gehaltenen Hauses handelt, war ebenso noch unklar. Möglicherweise waren es auch Gäste oder Urlauber.

Quelle: n-tv.de