Panorama

15-Jährige weiter vermisst: Polizei geht nicht von Straftat aus

Eine Jugendliche verschwindet nach einer Fastnachtsfeier, die polizeiliche Suche bleibt erfolglos. Nun gibt die Polizei etwas Entwarnung, Hinweise sind dennoch weiter willkommen.

Die vermisste 15-Jährige in Baden ist nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wohl nicht Opfer einer Straftat geworden. Wo sich Joelle Wolpensinger befinde, sei aber noch unklar, sagte ein Sprecher. Man gehe nach aktuellem Ermittlungsstand davon aus, dass sich in dem Fall keine Straftat ereignet habe.

Das Mädchen aus Bad Säckingen hatte in der Nacht zum Sonntag gemeinsam mit ihrer Mutter und deren Lebensgefährten eine Fastnachtsveranstaltung besucht. Anschließend waren die drei noch gemeinsam in ein Lokal in Laufenburg eingekehrt.

Nach Angaben der Polizei ging Joelle dort gegen 0.35 Uhr auf die Toilette und kehrte nicht zurück. Die Polizei suchte am Sonntag unter anderem mit einem Mantrailer-Hund ergebnislos nach der 15-Jährigen.

Da das Mädchen minderjährig ist, läuft die öffentliche Fahndung weiter. Joelle ist etwa 1,63 cm groß, schlank, hat blonde lange Haare sowie grüne Augen. Sie war zum Zeitpunkt des Verschwindens mit einem "Katzenkostüm" - in den Farben orange-schwarz und weiß bekleidet.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten: Wer kann Hinweise über den Verbleib der Vermissten geben? Wer kann sonstige Hinweise geben, die mit dem Verschwinden des Mädchens in Verbindung gebracht werden können?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Säckingen unter 07761/934-500 oder auch jede Polizeidienststelle entgegen.

Quelle: n-tv.de