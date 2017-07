Panorama

Bus auf A9 ausgebrannt: Polizei geht von 18 Toten aus

Auf der A9 in Bayern kollidiert ein Reisebus mit 48 Personen an Bord mit einem LKW. Der Bus fängt Feuer, die Polizei geht von 18 Toten aus. Mehrere Menschen schweben in Lebensgefahr.

Nach dem schweren Busunfall auf der Autobahn 9 in Bayern gehen die Ermittler offiziell vom Tod von 18 Menschen aus. Die auch Stunden nach dem Unfall vermissten 18 Businsassen "dürften wohl in dem brennenden Reisebus ums Leben gekommen sein", teilten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Hof mit.

Um die Unfallstelle herum gebe es Wildschutzzäune, über die vermutlich niemand geklettert sei. Nach Angaben der Polizei gelten 18 Menschen als vermisst. 30 Menschen seien zum Teil schwer verletzt worden, zwei schweben in Lebensgefahr. Als die Feuerwehr am Montagmorgen an der Unglücksstelle eintraf, habe der Bus in Vollbrand gestanden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Bis dahin hätten sich schon viele Menschen in Sicherheit gebracht. "In dem Moment, in dem wir eintrafen, kam niemand mehr aus dem Bus", sagte der Sprecher. Zur Bergung und Identifizierung der Leichen wurden Spezialisten der Rechtsmedizin und des Bundeskriminalamts angefordert.

48-köpfige Reisegruppe aus Sachsen an Bord

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann kommen am Mittag an die Unfallstelle. Wie Herrmanns Sprecher sagte, nehmen beide einen Hubschrauber aus Berlin und treffen voraussichtlich gegen 12.30 Uhr nahe Münchberg ein. Sie wollten sich ein Bild von der Lage machen und mit den Einsatzkräften sprechen.

Nach ersten Erkenntnissen der Beamten war der Reisebus von Norden in Richtung Nürnberg unterwegs. Auf Höhe von Münchberg im Landkreis Hof sei er dann gegen 7 Uhr bei sich stauendem Verkehr auf einen vorausfahrenden Sattelzug aufgefahren. Der genaue Unfallhergang ist aber noch unklar. So ist etwa fraglich, ob der Sattelzug stand oder langsam fuhr. Insgesamt waren 48 Personen einer Seniorenreisegruppe aus Sachsen an Bord.

Die A9 in Richtung Süden wurde komplett gesperrt. Mehrere Rettungshubschrauber landeten nahe der Unfallstelle auf der Autobahn. Zahlreiche Rettungskräfte von Feuerwehren, Polizei und Technischem Hilfswerk sind im Einsatz. Die A9 wurde im Bereich der Unfallstelle zeitweise in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, es entwickelten sich lange Staus. Die Sperrung in Fahrtrichtung Berlin wurde nach mehreren Stunden wieder aufgehoben, die Sperrung in Richtung Nürnberg dauert voraussichtlich noch den ganzen Tag an.

Für besorgte Angehörige ist eine zentrale Telefonnummer eingerichtet worden. Unter 0800/7766350 können sie sich an die Gemeinsame Auskunfts- und Vermisstenstelle wenden. Auch Zeugen können sich hier melden.

Quelle: n-tv.de