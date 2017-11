Panorama

Bewaffneter im Jugendamt: Polizei nimmt Geiselnehmer fest

In Pfaffenhofen an der Ilm nimmt ein bewaffneter Mann eine Mitarbeiterin des Jugendamts als Geisel. Medienberichten zufolge handelt es sich bei ihm um einen Vater, der das Sorgerecht verloren hat. Nach mehreren Stunden nimmt die Polizei den Mann fest.

Die Polizei hat den Geiselnehmer einer Sachbearbeiterin des Jugendamtes im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm festgenommen. "Der Täter wurde überwältigt", teilte die Polizei Oberbayern mit. Der Mann hatte seit dem Morgen eine 31-Jährige als Geisel festgehalten und mit einer Waffe bedroht. Sie wurde leicht verletzt befreit.

Nach Angaben der Polizei hatte der 28-jährige Angreifer mindestens ein Messer dabei. Er verbarrikadierte sich in einem Büro im dritten Stock des Gebäudes und ließ den Rollladen des Fensters herunter. Der Bereich um das Jugendamt, das sich in der Nähe des Landratsamtes befindet, wurde von der Polizei großräumig abgesperrt, Krankenwagen und Ärzte waren am Tatort.

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei war in der oberbayerische Kreisstadt und nahm Kontakt zum Täter auf. Das Ziel, den Mann zur unblutigen Aufgabe der Geiselnahme zu bewegen, wurde offenbar erreicht. Die speziell für Geiselnahmen geschulten Beamten hatten deeskalierend auf den Mann eingewirkt und die Polizei die Anwohner aufgefordert, den Bereich um das Jugendamt zu meiden und keine Bilder oder Videos vom Tatort zu verbreiten, um dem Täter nicht zu helfen.

Die befreite 31-Jährige ist Polizeiangaben zufolge psychisch stabil. Sie habe lediglich eine leichte Schürfwunde - woher diese Verletzung rührt, könne derzeit nicht eingeordnet werden. Medienberichten zufolge ist der Geiselnehmer ein Vater, der sein Sorgerecht verloren hatte. Laut Polizei hätten Opfer und mutmaßlicher Täter vor der Geiselnahme wohl "berufsmäßigen Kontakt" zueinander gehabt.

Quelle: n-tv.de