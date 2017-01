Panorama

Mord im Seniorenheim: Polizei nimmt dritten Verdächtigen fest

Zwei Verdächtige sitzen für den Tod einer 85-jährigen Heimbewohnerin im pfälzischen Lambrecht bereits in Untersuchungshaft. Möglicherweise war an der Tat noch eine weitere Person beteiligt. Die Ermittler untersuchen auch andere Todesfälle.

In einem mutmaßlichen Mordfall in einem Seniorenheim im pfälzischen Lambrecht hat die Polizei einen dritten Tatverdächtigen verhaftet. Der 47-jährige Mann sei dringend verdächtig, gemeinsam mit zwei ehemaligen Mitarbeitern an der Ermordung einer 85-jährigen Frau beteiligt gewesen zu sein, teilte die Staatsanwaltschaft in Frankenthal mit. Er bestreite die Vorwürfe.

Die beiden mutmaßlichen Haupttäter, eine 26-jährige ehemalige Heimmitarbeiterin aus dem Kreis Bad Dürkheim und ihr damaliger 23-Jährige Kollege aus dem Kreis Südliche Weinstraße, wurden bereits im Dezember verhaftet. Sie sollen der alten Frau zunächst eine Überdosis Insulin verabreicht haben. Weil die Patientin daran nicht gleich gestorben sei, habe sie der 23-Jährige erstickt.

Der 47-Jährige soll laut Staatsanwaltschaft an der Ermordung beteiligt gewesen sein. Gegen den Mann aus dem Raum Bad Dürkheim sei Haftbefehl wegen Verdachts des gemeinschaftlichen Mordes ergangen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschat hatte der 23-Jährige sich selbst und die Frau belastet. Die Ermittler prüfen zurzeit, ob weitere Todesfälle auf ihr Konto gehen. Alle stehen zudem im Verdacht, Heimbewohner gequält und misshandelt zu haben.

Quelle: n-tv.de