Panorama

Fußballer schwerverletzt, Tante tot: Polizei sucht Schützen von Wiesbaden

Nach einem Überfall wird der Dresdner Fußballer Marc Wachs notoperiert. Seine Tante überlebt den Angriff nicht. Die Polizei rätselt über das Motiv des Täters - konkrete Anzeichen für einen Raubüberfall gibt es nicht.

Nach den Schüssen in einem Wiesbadener Kiosk mit einer Toten sucht die Polizei weiter nach dem Täter. Es seien zwar "diverse Hinweise" eingegangen, ein konkreter sei aber nicht darunter gewesen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiesbaden, Oliver Kuhn.

Der Zweitligaverein Dynamo Dresden teilte mit, Fußballprofi Marc Wachs befinde sich unter den beiden schwerverletzten Opfern. Der 21-Jährige sei notoperiert worden. Die bei der Attacke am Dienstagmorgen getötete Kioskbesitzerin sei seine Tante.

Der bewaffnete Täter hatte nach Polizeiangaben am Dienstag um 8.40 Uhr den Kiosk in Wiesbaden betreten und Schüsse abgefeuert. Er traf neben der 59 Jahre alten Besitzerin und ihrem Neffen auch ihren 63-Jährigen Mann. Seit Dienstagabend fahndet die Polizei auch mit zwei Phantombildern nach dem laut Zeugen 20 bis 30 Jahre alten Mann. Er soll zwischen 1,65 und 1,75 Meter groß sein und eine eher dickliche Statur besitzen. Möglicherweise trägt er einen Schnauzbart. Bekleidet ist er mit einen dunkelgrünen Parka, einer Mütze und Jeans. Er trägt einen tief hängenden grünen Rucksack bei sich. Aufgrund unterschiedlicher Zeugenaussagen sind diese Angaben aber nur bedingt zuverlässig, erklärte die Polizei. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 0611-3453103 entgegen.

Das Motiv des Täters ist noch unklar. Er gehe nicht davon aus, dass der Beruf des Neffen eine Rolle gespielt habe, es gebe keinen Hinweis darauf, sagte der Oberstaatsanwalt.

Konkrete Anzeichen für einen Raubüberfall gebe es auch nicht, er halte dies für unwahrscheinlich. Ermittelt werde in alle Richtungen. Von einem terroristischen Hintergrund gehen die Ermittler nicht aus. Die Obduktion der Toten habe ergeben, dass sie an einer Schussverletzung im Kopfbereich gestorben sei. Die beiden Verletzten seien außer Lebensgefahr, es habe auch eine erste Befragung gegeben. Wann eine ausführliche Vernehmung möglich ist, sei mit Blick auf den Zustand der Männer noch offen.

"Wir sind geschockt, fassungslos und tief betroffen. Die gesamte Dynamo-Familie steht hinter Marc und seiner Familie", wurde Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge in einer Erklärung zitiert. Polizisten hatten auf der Suche nach dem Täter am Dienstag den nahegelegenen Schlosspark abgesucht, auch ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera kam zum Einsatz. Auf Twitter warnte die Polizei in Wiesbaden davor, Anhalter mitzunehmen.

Quelle: n-tv.de