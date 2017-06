Panorama

Schießerei in Oer-Erkenschwick: Polizei sucht nach Flüchtigem

Bei einer Schießerei nahe Recklinghausen sind am Dienstagabend vier Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. An der Auseinandersetzung in Oer-Erkenschwick seien rund 20 Menschen beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit. Zehn von ihnen wurden noch vor Ort in Gewahrsam genommen. In welcher Form sie in den Streit verwickelt waren, war in der Nacht noch offen.

Mindestens ein weiterer Beteiligter sei noch auf der Flucht, so die Polizei weiter. Nach ihm werde mit einem Hubschrauber und einer Hundertschaft gesucht.

Über den Hintergrund wurde zunächst nichts bekannt. Auch der Hergang der Auseinandersetzung sei noch unklar, teilte die Polizei mit.

Quelle: n-tv.de