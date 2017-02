Panorama

Autoattacke in Heidelberg: Polizei sucht nach einem Motiv

In Heidelberg rast ein Mann in eine Menschenmenge. Ein 73-Jähriger stirbt, zwei weitere Passanten werden verletzt. Nun grübeln die Ermittler über die Tathintergründe. War es die Amokfahrt eines psychisch labilen Mannes?

Nach der tödlichen Autofahrt in Heidelberg mit einem Toten und zwei Verletzten ist das Motiv immer noch unklar. "Die Ermittlungen laufen", sagte ein Polizeisprecher. Ein 35-Jähriger soll am Samstagnachmittag mit einem Auto auf dem Bismarckplatz vor einer Bäckerei in eine Menschenmenge gefahren sein. Bei dem Platz handelt es sich um einen Hauptverkehrsplatz der Stadt am Eingang zu einer Fußgängerzone.

Bereits am Samstag hatte die Polizei erklärt, dass es bei der Tat bislang keinerlei Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gebe. Zudem erklärten die Ermittler mehrfach, dass der mutmaßliche Täter Deutscher sei. Der Tatverdächtige sei ein "Deutscher OHNE Migrationshintergrund", schrieb die Polizei Mannheim auf Twitter. Die "Rhein-Neckar-Zeitung" meldete, dass der Mann nicht aus Heidelberg komme.

Das Tatfahrzeug war gemietet, der schwarze Opel Astra hatte ein Hamburger Kennzeichen. Wie die "RNZ" berichtet, deuten die Umstände auf den ersten Blick auf eine Amokfahrt eines psychisch labilen Mannes hin. Zeugen hatten laut der Zeitung berichtet, dass das Auto des Täters vorher noch an einer roten Ampel auf der Bergheimer Straße unterwegs gewesen sei. Offenbar hielt der mutmaßliche Täter auch noch an einer roten Ampel vor der Einmündung zur Rohrbacher Straße. Als die Ampel grün wurde, fuhr der Mann mit hohem Tempo los und dann direkt in die Menschenmenge vor einer Bäckerei. Dann prallte sein Fahrzeug gegen einen Pfeiler. Der Airbag seines Wagens löste allerdings nicht aus. Dies kann viele Gründe haben - einer davon ist, dass das Auto zu dem Zeitpunkt mit nicht mehr allzu großer Geschwindigkeit unterwegs war.

Mutmaßlicher Täter liegt auf Intensivstation

Nach dem Aufprall des Fahrzeugs stieg der 35-Jährige offenbar aus und lief mit einem Messer in der Hand Richtung Bergheimer Straße. Auf seiner Flucht traf er schließlich auf die Polizisten. Als diese den Mann ansprachen, eskalierte die Situation. Schließlich gab ein Beamter einen Schuss ab. Dabei verletzte er den 35-Jährigen. Er wurde noch am Samstag operiert und liegt auf der Intensivstation. Ein Polizeisprecher konnte zunächst keine Angaben darüber machen, ob der Mann mittlerweile vernommen werden konnte.

Bei dem Autoaufprall waren zunächst drei Menschen verletzt worden. Ein 32-jähriger Mann aus Österreich und eine 29 Jahre alte Frau aus Bosnien-Herzegowina konnten nach kurzer Behandlung aus der ärztlichen Obhut entlassen werden. Ein 73-Jähriger war indes so schwer verletzt, dass er noch am Samstagabend in der Heidelberger Klinik verstarb.

Der Tatort war noch bis in den Abend hinein gesperrt. Die Spurensicherung untersuchte das Tatfahrzeug. Im Kofferraum fand man laut "RNZ" eine gefüllte Tüte und einen Koffer. Der Bismarckplatz wurde mit Spezialkameras untersucht, ein Polizeihubschrauber war im Einsatz, um Übersichtsaufnahmen zu machen. Am Auto wurde ein Sprengstoffspürhund eingesetzt, das Tier schlug allerdings nicht an.

Quelle: n-tv.de