Panorama

Schüsse auf Dresdner Fußballprofi: Polizei verhaftet mutmaßlichen Täter

Im Fall des angeschossenen Fußballers Marc Wachs vermeldet die Polizei einen Fahndungserfolg: In der Nacht kann der 25-jährige Tatverdächtige vor seiner Wohnung festgenommen werden. Auch die mutmaßliche Tatwaffe stellen die Beamten sicher.

Nach den Schüssen in einem Wiesbadener Kiosk auf den Profifußballer Marc Wachs und zwei Angehörige hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Die Beamten nahmen den mit Haftbefehl gesuchten 25-Jährigen Tatverdächtigen in der Nacht zu Samstag fest und stellten die mutmaßliche Tatwaffe sicher, wie die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei in Wiesbaden mitteilten.

Der mutmaßliche Täter hatte in der Nacht zum Mittwoch die 59-jährige Kioskbetreiberin erschossen. Das Opfer ist die Tante des Dresdener Fußballprofis Wachs. Zudem verletzte der Täter den 21-jährigen Sportler und dessen 63-jährigen Onkel schwer. Wachs musste notoperiert werden. "Wir sind geschockt, fassungslos und tief betroffen", hatte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge erklärt. "Die gesamte Dynamo-Familie steht hinter Marc und seiner Familie."

Seit Dienstagabend hatte die Polizei auch mit zwei Phantombildern nach dem Tatverdächtigen gefahndet. Auf die Spur des mutmaßlichen Täters kam die Kriminalpolizei schließlich durch Zeugenaussagen sowie Videobilder und DNA-Spuren am Tatort. Der Mann wurde gegen 23.40 Uhr am Freitagabend vor seiner Wohnung festgenommen. Er leistete keinen Widerstand, wie die Polizei mitteilte.

Mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt

"Bei den sich anschließenden Ermittlungen stellten die Kriminalbeamten auch die mutmaßlich Tatwaffe sicher", erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft. "Die Hintergründe, die zu der Tat geführt haben, sind noch nicht abschließend geklärt." Der Beschuldigte sollte am Samstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Zuvor hatten Spezialkräfte der Polizei am Freitag eine Wohnung in Biebrich durchsucht, den 25-jährigen mutmaßlichen Schützen dort aber nicht angetroffen. Deshalb wurde schließlich öffentlich nach dem identifizierten Mann gefahndet. Das Motiv für die Tat sei weiter völlig unklar, hatte der Sprecher der Wiesbadener Staatsanwaltschaft, Oliver Kuhn, erklärt. Konkrete Anzeichen für einen Raubüberfall hatte es am Tatort nicht gegeben.

Quelle: n-tv.de