Panorama

Messerangriff in Freiburg: Polizisten erschießen Reha-Bewohner

Um 18.30 Uhr kommt der Notruf: Ein Bewohner einer Reha-Einrichtung in Baden-Württemberg zeigt sich aggressiv. Wenig später ist der Mann tot, erschossen von Polizisten. Die Polizei spricht von Notwehr, die Kripo ermittelt.

Polizisten in Baden-Württemberg haben einen Mann erschossen, der alarmierte Beamte mit einem Messer bedrohte. Wie die Polizei in Freiburg mitteilte, wurden am Donnerstag um 18.30 Uhr Einsatzkräfte zu einer Reha-Einrichtung in Emmendingen gerufen, weil sich ein Bewohner aggressiv verhielt. Als die Beamten eintrafen, wurden auch sie bedroht. Der 61-Jährige griff die Polizisten demnach "unmittelbar mit einem Messer" an.

Die Beamten schossen daraufhin auf den Mann, der noch vor Ort starb. "Der Mann wurde im Rumpf getroffen", sagte ein Polizeisprecher der "Badischen Zeitung". Die Polizei sprach von einer "Notwehrsituation". Der Vorfall soll nun geprüft werden. Die Kripo-Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wie viele Schüsse abgegeben wurden und ob einer oder mehrere Beamte schossen, ist laut "Badischer Zeitung" noch unklar. Den Schüssen sei eine Ansprache der Beamten vorausgegangen. "Es gab auch die Androhung von Pfefferspray", berichtet das Blatt weiter.

In der Reha-Einrichtung sind psychisch kranke, behinderte und gefährdete Personen untergebracht. Warum der Mann dort untergebracht war, ist nicht bekannt.

Quelle: n-tv.de