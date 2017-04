Panorama

Nachfolger von Kardinal Lehmann: Professor wird neuer Mainzer Bischof

Von der Universität in den Dom: Peter Kohlgraf wird Karl Lehmann als Bischof in Mainz folgen. Bislang lehrt der 50-Jährige Theologe an der Katholischen Hochschule in Mainz. Nun hat Papst Franziskus Größeres für ihn vorgesehen.

Der Theologieprofessor Peter Kohlgraf wird neuer Bischof in Mainz. Er folgt damit Karl Lehmann nach. Papst Franziskus ernannte den bisherigen Dekan des Fachbereichs Praktische Theologie an der Katholischen Hochschule Mainz für das traditionsreiche Amt, wie die bischöfliche Pressestelle mitteilte. Der 50-Jährige übernimmt den Dienst für die mehr als 700.000 Katholiken des Bistums in Hessen und Rheinland-Pfalz. Ein Termin für seine Bischofsweihe steht laut Bistum noch nicht fest.

Kohlgraf wurde 1967 in Köln geboren und studierte nach dem Abitur Theologie und Philosophie in Bonn. 1993 wurde er zum Priester geweiht, bevor er 2000 in Bonn promovierte und sich 2010 in Münster habilitierte. "Ein Bischof bleibt ein normaler Mensch, der Hilfe und Weggefährten braucht", sagte der gebürtige Kölner Kohlgraf laut Bistum. Die rheinische Lebensart mache ihm Mainz sehr sympathisch: "Vor Fassenacht und Fußball ist mir grundsätzlich nicht bange!"

Glückwünsche aus Kirche und Politik

Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, gratulierte dem künftigen Kollegen. Es sei "sicherlich bereichernd, einen Lehrstuhlinhaber in den eigenen Reihen zu wissen", erklärte er. Kohlgraf möge "etwas von jener Kirche" vermitteln, "die zuhört und begleitet" sowie "hilft und Richtung gibt".

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer erklärte, Kohlgraf kenne "die Wünsche und Sorgen der Gläubigen, insbesondere die junger Menschen". Als Seelsorger und Theologe habe er "die überlieferte Lehre immer mit einem klaren Blick auf die gegenwärtige Situation der Kirche verbunden".

Dreyers hessischer Kollege Volker Bouffier erklärte, es sei "sehr erfreulich, dass eines der traditionsreichsten Bistümer Deutschlands nun wieder einen Oberhirten hat". Kohlgrafs Erfahrungen und Kenntnisse würden "sicher mit dazu beitragen, die den Menschen zugewandte Leitung des Bistums auch künftig fortzusetzen".

Kardinal Lehmann würdigt Nachfolger

Kardinal Lehmann war am 16. Mai an seinem 80. Geburtstag in den Ruhestand gegangen. Er sagte laut Bistum über seinen Nachfolger: "Er ist für seine praktischen und pädagogischen Fähigkeiten nicht nur bei seinen früheren Schülerinnen und Schülern, sondern auch bei den heute an der Mainzer Hochschule Studierenden bekannt und beliebt." Er habe es vorbildlich verstanden, gute Brücken zu schlagen zwischen Theologie und Frömmigkeit der alten Kirche und der gegenwärtigen pastoralen Praxis der Kirche.

Lehmann, der weiter in Mainz wohnt, gilt als einer der prominentesten deutschen Katholiken. Er war 33 Jahre lang Bischof in Mainz, ehe er vor knapp einem Jahr in den Ruhestand ging. Als langjähriger Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und Buchautor genießt er weltweit Ansehen. Mit zahlreichen Beiträgen prägte er immer wieder Debatten in der Öffentlichkeit mit.

Quelle: n-tv.de